Porsche envisagerait de créer un modèle électrique pour concurrencer directement la Tesla Model 3

Porsche a fait une entrée fracassante dans l’univers de la mobilité électrique avec le lancement de la Taycan. Sans surprise, le constructeur allemand a d’autres projets que ce modèle performant dans le domaine. On sait qu’un Macan électrique est en préparation, bien sûr, mais selon le site web Autocar, le fabricant serait également sur le point de donner le feu vert à la création d’une autre berline, plus petite que la Taycan, et entièrement alimentée par l’électricité. Elle serait en concurrence directe avec la Tesla Model 3 et la future i4 de BMW.

De plus, la nouvelle 4-portes pourrait bien prendre le nom de Cajun, un nom que Porsche avait réservé en 2011 et qu’elle possède toujours. Autocar rapporte que la nouvelle voiture pourrait emprunter plusieurs des composants qui seront utilisés avec le Macan électrique. Il est fort probable que le constructeur produise des versions à un ou deux moteurs de la Cajun.

Rien n’a été confirmé concernant le nouveau véhicule électrique, mais nous savons que Porsche augmente la capacité de production de son usine de Leipzig, en Allemagne, afin de pouvoir y construire un septième modèle et de continuer à produire des véhicules munis de moteurs à essence, hybrides et entièrement électriques sur la même ligne de production.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!