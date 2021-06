Toyota ajoute une version TRD Sport à son 4Runner pour 2022

Le Toyota 4Runner est un phénomène sur le marché, car malgré le fait que le produit a plus de 10 ans, il continue d’être fort populaire auprès des amateurs qui recherchent un vrai VUS.

L’an dernier, la pandémie ne l’a pas ralenti, ses ventes demeurant pratiquement les mêmes qu’en 2019. Et cette année, si on applique une règle de trois, elles seront meilleures que les deux dernières années, tant chez nous que chez nos voisins du sud.

Impressionnant, quand même. Et voilà que la compagnie en ajoute avec une nouvelle variante pour 2022, soit une édition TRD Sport. Il faut avouer que ça commence à être mélangeant un peu, car la gamme compte déjà des versions nommées TRD Hors route et TRD Pro.

Cependant, il sera facile de reconnaître la nouvelle mouture, car plutôt que de porter des caractéristiques lui permettant d’affronter les pires conditions, elle hérite surtout de traits distinctifs qui lui ajoutent du panache, pour reprendre l’expression qu’utilise Toyota. On promet aussi des améliorations pour la route, notamment avec l’ajout de la suspension X-REAS (Cross-Linked Relative Absorber System). Cette dernière est déjà proposée avec la version Limited. Elle ajuste automatiquement le débattement des amortisseurs sur un terrain accidenté ou lors de virages. Comme son nom l’indique (Cross), le système comprend un amortisseur de contrôle qui relie les unités qui se situent aux extrémités, formant ainsi un X.

La nouvelle déclinaison TRD Sport est construite à partir de la version SR5 du modèle. Cependant, les roues de 17 pouces de celle-ci sont remplacées par des jantes de 20 pouces au fini gris foncé. En poursuivant avec l’aspect esthétique, on découvre aussi des accents assortis à la couleur de la carrosserie à la hauteur de la calandre, des bas de caisses et des moulures. Bien sûr, la prise d’air sur le capot, signature des modèles TRD, est présente. Un déflecteur avant et des longerons de toit noirs viennent compléter la présentation.

À bord, les sièges en tissus sont remplacés par les fameux sièges SofTex que l’on retrouve à bord de plusieurs modèles de la marque. Ils sont chauffants, bien entendu, et présentent aussi des surpiqûres contrastantes grises. Des logos TRD sont visibles sur les appuis-tête avant et un sélecteur de rapports TRD a été déposé à la console centrale.

Enfin, notez que pour 2022, tous les modèles 4Runner profitent de phares, phares de jour et aussi de phares antibrouillard à DEL.

Quant à la nouvelle génération du produit, même si nage dans les spéculations, on s’approche du moment. La camionnette Tundra sera repensé bientôt et on pourrait bien avoir droit à un nouveau 4Runner quelque part au cours de la prochaine année comme modèle 2023.