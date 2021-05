Infiniti dévoile la première image de l’intérieur du QX60 2022

Infiniti a dévoilé une première image de l’intérieur du prochain QX60 de 2022. Le constructeur a également confirmé que nous verrons le modèle de nouvelle génération en entier le 23 juin lorsqu’il sera dévoilé officiellement.

L’image ne révèle finalement que très peu, si ce n’est la section centrale du haut du tableau de bord sur laquelle on peut voir une surface souple matelassée. Nous pouvons donc affirmer qu’il n’y aura aucun problème d’éblouissement avec cette dernière. Nous savons également que l’écran sera une fois flottant, au sommet du tableau de bord. La taille est difficile à déterminer, mais il ne semble pas que nous ayons affaire à une unité surdimensionnée.

L’idée est bien sûr de donner une idée de l’intérieur haut de gamme que les acheteurs peuvent attendre du VUS à trois rangées de sièges. Le QX60 est le dernier modèle de la gamme Infiniti à recevoir une mise à jour et cette dernière s’avère très salutaire. Entre ce modèle, le VUS compact QX50 et le nouveau QX55, la marque de luxe a enfin de quoi se réjouir à l’approche de l’année-modèle 2022.

Infiniti promet « des garnitures en cuir de première qualité, une technologie intuitive et un magnifique éclairage ambiant » pour l’intérieur du QX60 2022 qui devrait arriver chez les concessionnaires nord-américains de la marque à l’automne 2021. Il est intéressant de noter que cela précède le lancement mondial qui suivra par la suite.

Nous avons déjà eu un aperçu de l’extérieur du modèle, puisqu’Infiniti l’a présenté en avant-première sous forme camouflée en février dernier. La grande nouvelle à l’époque était que le prochain QX60 sera équipé d’une boîte automatique ZF à neuf rapports au lieu de la transmission à variation continue (CVT) qui nuisait à l’expérience et qui est utilisée avec d’autres utilitaires Infiniti. Le constructeur promet un comportement plus raffiné et des transitions plus douces entre les vitesses.

Quant au reste des spécifications, nous saurons tout à leur sujet — ainsi que sur le reste de l’intérieur — le 23 juin prochain.