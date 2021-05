Un problème inusité touche 31 modèles Lamborghini, Porsche et Audi

Les rappels sont courants dans l’industrie automobile, mais parfois, on a droit à des campagnes pour le moins uniques. C’est le cas avec un problème qui touche un total de 31 modèles des marques Lamborghini, Porsche et Audi.

Les produits visés sont le Lamborghini Urus, le Porsche Cayenne Turbo et les Audi RS6 Avant, RS7 et RS Q8. Chacun de ces produits est équipé d’un moteur V8 biturbo de 4 litres capable de produire au-delà de 600 chevaux.

Le rappel de ces véhicules survient à la suite d’une enquête menée par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) en raison de fissures qui pourraient se développer sur la surface de l’alésage du cylindre du moteur, entraînant un risque accru de calage ou de fuite d’huile. Ce type de dommage causé au moteur pourrait entraîner un incendie. Ce qui est plus inusité, c’est le nombre de modèles rappelés. Pour le Lamborghini Urus, on parle de quatre, tous construits entre le 6 et le 21 octobre 2020.

L’origine du problème ne provient pas de Lamborghini ni des autres marques du groupe Volkswagen. Il est attribuable à un fournisseur allemand qui, au cours du processus de moulage du bloc moteur, a constaté un « désalignement de la matrice d’extrusion automatisée » à l’usine. Un défaut de production relativement mineur qui entraîne un problème potentiellement majeur.

En plus des 4 Lamborghini Urus, 12 Porsche Cayenne Turbo, GTS et GTS Coupe, ainsi que 15 exemplaires des Audi RS6 Avant, RS7, SQ7, SQ8 et RS Q8 de 2021 sont également concernés. Et comment pourra-t-on remédier au problème ? Une seule solution est possible : remplacer le moteur.

Les concessionnaires des marques respectives se chargeront de cette tâche et les propriétaires seront informés dans les semaines à venir avant que le rappel ne soit lancé le 30 juin. L’avis de la NHTSA ne mentionne aucun cas d’incendie, de blessure ou de décès lié à cette situation spécifique. L’avis ne demande pas explicitement aux propriétaires de garer leur véhicule à l’extérieur jusqu’à ce que le remplacement du moteur soit terminé.