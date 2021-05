Dodge Durango SRT Hellcat 2021 : 1000 unités supplémentaires seraient produites

Lorsque Dodge a annoncé qu’elle allait proposer une version SRT Hellcat de son VUS Durango pour l’année 2021, la division du groupe Stellantis avait déclaré que la production allait se limiter à 2000 unités. Cependant, comme plusieurs consommateurs n’ont pu effectuer la réservation d’un exemplaire à temps, la compagnie a décidé d’ajouter des modèles à sa production.

Lorsque cette annonce a été faite, le nombre de versions ajoutées à la gamme n’avait pas été dévoilé. Dodge s’était contentée de dire qu’elle allait prendre certains moteurs Hellcat (V8 de 6,2 litres) qui étaient prévus pour d’autres véhicules afin de les rediriger sous le capot des éditions ajoutées à la production.

Selon le site Muscle Cars & Trucks, ce sont 1000 autres Durango SRT Hellcat qui seront assemblés en juin, ce qui va porter à quelque 3000 moutures la portée de ce modèle qui ne sera proposé que cette année. En effet, en raison de normes environnementales plus sévères l’an prochain, la commercialisation du produit serait impossible en 2022, nous avait confié Dodge lors de la présentation du véhicule.

En matière de performance, les 710 chevaux et 645 livres-pieds de couple au menu permettent au Durango Hellcat d’effacer le 0-97 km/h en seulement 3,5 secondes, ce qui est ahurissant pour un VUS qui fait plus de 2500 kg. Cependant, grâce à un châssis réglé pour la piste, des amortisseurs Bilstein et des pneus P Zero de Pirelli, entre autres, le niveau de performance demeure impressionnant.

Et avec environ 3000 unités sur la route, il est aussi clair qu’on va se trouver en présence d’un véhicule de collection. La rareté nous en assure, bien évidemment, mais aussi le fait que la commercialisation n’est que pour 2021 et que d’ici 10 ou 15 ans, on risque de ne plus voir ce genre de propositions sur le marché.