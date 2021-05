Dodge promet de réinventer le muscle car à l’ère électrique

Les années 60 ont été l’âge d’or du muscle car, mais depuis 10 ou 15 ans, on vit une seconde vague importante grâce principalement à Dodge.

L’offre a diminué au fil des années en raison des prix du carburant, mais aussi parce que plusieurs acheteurs sont passés à autre chose et que l’achat de ce type de véhicule moins pratique et moins politiquement correct n’est pas aussi bien vu. Et les volumes de ventes ne sont pas des plus importants pour les constructeurs ; il y a de l’argent à faire ailleurs, notamment avec des VUS et des camionnettes.

N’empêche, la puissance des modèles offerts n’a jamais été aussi impressionnante et la passion des amateurs est toujours très forte. Et avec la fin des moteurs à combustion à vue d’œil, plusieurs savent très bien que l’on vit les dernières années du muscle car traditionnel.

Dès 2035, sur plusieurs territoires nord-américains, dont la Californie et le Québec, la vente de véhicules neufs à essence sera interdite. D’autres vont emboîter le pas.

Chez Dodge, on sait très bien ce qui s’en vient, mais cela ne veut pas dire qu’on va abandonner le créneau.

« Tout le monde sait que l’électrification arrive. Nous allons réinventer le muscle car chez Dodge. Je suis extrêmement enthousiaste quant à la direction que prend l’avenir, mais pour l’instant, tout le monde profite de “l’enterrement de vie de garçon” que l’on vit. C’est la dernière ligne droite », a déclaré Matt McAlear, responsable des opérations commerciales de Dodge, lors d’une entrevue accordée au site Muscle Cars and Trucks.

Ce qui sera intéressant de voir, c’est quelle direction prendra la division avec ses modèles Challenger et Charger. Ils sont associés et identifiés à de gros moteurs V8, mais c’est appelé à changer. Ce qui nous semble évident, c’est qu’on aura assurément droit à une forme d’électrification quelconque avant de passer au tout électrique.

Que va-t-il se passer après ? « Les modèles de remplacements seront tellement plus excitants », a déclaré Matt McAlear qui se montre très positif quant à l’avenir du muscle car.

Voilà qui nous met l’eau à la bouche. Il faudra seulement se montrer patients, car on peut parier qu’aussi longtemps qu’elle le pourra, Dodge va boulonner des moteurs V8 sous le capot de ses bêtes.