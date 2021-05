Mazda | Deux modèles tombent aux États-Unis et un au Canada

La gamme Mazda va compter deux modèles de moins aux États-Unis en 2022, soit le VUS CX-3 et la berline Mazda6.

La disparition du premier est définitive aux États-Unis et elle était prévisible. Par contre, Mazda Canada nous a confirmé que le modèle sera toujours proposé au Canada l’an prochain. Reste à voir ce qui sera prévu pour l’avenir.

Dans le cas du deuxième, il disparait des deux côtés de la frontière. Ce n’est cependant pas la fin de la berline intermédiaire chez Mazda, mais la forme est appelée à changer.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Le CX-3

Dans le cas du CX-3 pour les États-Unis, ce n’était qu’une question de temps, car l’arrivée du nouveau CX-30 est venue nous faire comprendre qu’il n’y avait pas de place pour la cohabitation des deux joueurs dans la gamme. Le CX-30 est plus puissant, plus spacieux et plus haut de gamme que le CX-3 ; il est clair que les acheteurs vont se tourner massivement vers lui.

Alors que le CX-30 est basé sur la compacte Mazda 3, le CX-3 était construit sur les bases de la sous-compacte Mazda2. Il avait fait ses débuts en 2016. Il aura connu une courte carrière, mais un passage tout de même couronné de succès. Quant à sa prolongation chez nous, il est difficile d’envisager une longue cohabitation avec le CX-30. Cependant, il se vend bien ici.

En fait, les chiffres sont incroyables, il est presque aussi populaire au Canada qu’aux États-Unis. En 2020, il s’en est écoulé 8335 au sud de notre frontière alors que 6445 unités étaient réclamées chez nous. Depuis le début de l’année, l’avantage est aussi faible du côté américain avec 3680 ventes contre 2338.

La Mazda6

L’autre modèle qui tombe au combat, c’est la Mazda6. Là, on parle d’un départ des deux côtés du 49e parallèle. Dans son cas, c’est vraiment triste, car il s’agit d’une des voitures les plus intéressantes et les plus amusantes à conduire. Malheureusement, ce véhicule n’a jamais réussi à s’imposer et le marché ne lui a jamais rendu justice.

Cependant, le départ n’est que temporaire, car Mazda nous prépare depuis quelques années une berline plus racée qui va profiter d’une configuration différente, notamment de l’apport d’un moteur 6-cylindres en ligne. En fait, les rumeurs voulant que Mazda lance une berline à propulsion sont toujours persistantes. Interrogé sur l’éventualité d’une future Mazda6 à propulsion, un porte-parole de la compagnie a déclaré au magazine Car and Driver : « Nous ne pouvons pas communiquer les détails des futurs produits pour le moment. »

La réponse classique. À cette dernière, nous répondrons qu’il y a rarement de la fumée sans feu. On verra bien.

Le nom de la voiture pourrait être nouveau, toutefois, question de donner une nouvelle chance et un nouveau départ à la création. Toujours selon les rumeurs, on parle de débuts en 2022 comme modèle 2023.