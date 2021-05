Production limitée pour le Ford F-150 Lightning 2022

La grosse nouvelle cette semaine a bien sûr été la présentation du F-150 Lightning, la version électrique très attendue de la camionnette la plus populaire sur le marché, le Ford F-150.

Pour Ford, la nouvelle a été majeure, tout comme ses retombées. L’action de la compagnie a crû de 2,5 % jeudi matin pour atteindre 12,42 $ (américains) à la bourse de New York.

Cependant, la production du modèle sera limitée pour la première année de commercialisation. La bonne nouvelle, c’est qu’on ne parle pas d’un chiffre risible alors que 50 000 unités seront assemblées. C’est beaucoup et peu en même temps, considérant qu’il se vend environ un million de F-150 aux États-Unis chaque année et entre 100 000 et 150 000 de ce côté-ci de la frontière, toujours sur une base annuelle.

Les intéressés devront se dépêcher, toutefois, car dans les 12 heures qui ont suivi la présentation du modèle, Ford a accepté 20 000 réservations. Ford Canada n’a pas voulu dire combien de réservations avaient été faites au pays, selon ce que rapporte le site Automotive News Canada.

La firme à l’ovale bleu a adopté une stratégie similaire avec le VUS électrique Mustang Mach-E en limitant à 50 000 versions sa première année de production.

Il ne faut pas s’étonner de cette limite imposée à la production, car il y a toute une chaîne d’approvisionnement de nouvelles pièces à mettre en place. Ajoutez à cela la crise des puces électroniques et l’on comprend qu’il vaut mieux être prudents que trop audacieux par les temps qui courent.

Et, de toute manière, Ford ne cesse pas de vendre la version régulière du modèle. Les deux vont se côtoyer longtemps.

Rappelons que le Ford F-150 Lightning sera offert à 58 000 $ en configuration commerciale et que la variante grand public XLT va afficher un prix de départ de 68 000 $. Nous attendons les prix des deux autres déclinaisons, soit Lariat et Platinum.