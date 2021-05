Volvo Cars Canada lance le remorquage à vie gratuit

Tous les propriétaires de véhicule Volvo - peu importe l’année de fabrication du modèle – pourront désormais profiter d’un service de remorquage sans frais au Canada. Volvo Cars Canada en a fait l’annonce ce matin.

Avec l’été et les voyages en voiture qui approchent à grands pas, Volvo Cars ajoute le « remorquage à vie » à sa gamme de services offerts gratuitement aux Canadiens. Ce service s’ajoute au remorquage gratuit déjà compris dans l’assistance routière fournie aux clients dont le véhicule est encore sous garantie, ainsi qu’aux garanties gratuites existantes, comme la Garantie à vie sur les pièces de rechange et la main-d’œuvre de Volvo.

« Chez Volvo, nous voulons que nos clients obtiennent le service auquel ils s’attendent, quand ils en ont besoin. Nous sommes déterminés à fournir à tous nos clients un service d’experts qui comprend des pièces Volvo d’origine et les méthodes de réparation propres à Volvo. Le remorquage à vie permet aux clients de reprendre la route plus rapidement et avec l’esprit tranquille, en sachant que leur véhicule est parfaitement sécuritaire. » - Matt Girgis, directeur général de Volvo Cars Canada

Le remorquage fait déjà partie des services de l’assistance routière offerts pendant la période de garantie du véhicule. Le programme de remorquage à vie permet aux propriétaires de véhicules Volvo inutilisables, sous garantie ou hors garantie, d’être remorqués jusqu’à un concessionnaire Volvo autorisé pour un diagnostic et des réparations. Le service comprend le remorquage jusqu’au concessionnaire Volvo le plus près, sans frais pour les 50 premiers kilomètres. Les clients peuvent obtenir de l’assistance à l’aide de Volvo On Call ou en téléphonant au Service à la clientèle de Volvo au 1-800-263-0475.