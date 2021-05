Une arrivée en juin pour l’Acura TLX Type S 2021

L’Acura TLX a été renouvelée cette année et la version de base qui nous a déjà été présentée s’est montrée impressionnante en tout point. Cependant, sachant qu’une variante Type S était en route, on savait qu’on aurait une version encore plus probante à se mettre sous la dent bientôt.

Acura nous a confirmé aujourd’hui que cette dernière était pour se pointer chez les concessionnaires le mois prochain, soit en juin. Le modèle, qui sera vendu à un prix de départ de 59 500 $, va proposer un moteur V6 turbo de 3 litres dont la puissance va se chiffrer à 355 chevaux.

C’est presque rendu banal dans cette catégorie, mais n’empêche, voilà qui va rehausser le niveau de performance de ce modèle. Et considérant que c’était déjà intéressant…

Mieux, cette livrée Type S ne fera pas que nous servir plus de puissance. Elle va profiter, en outre, d’une suspension sport à double bras triangulé à l’avant, d’amortisseurs adaptatifs, ainsi que de freins Brembo à quatre pistons à l’avant. La traction intégrale SH-AWD (Super Handling All Wheel Drive) d’Acura sera aussi de la partie ; on parle d’une référence en ce qui la concerne.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Pour assurer le lien de ce bolide avec le bitume, des roues légères inspirées de la sportive NSX seront présentes. Elles seront ceinturées de pneus Pirelli P-Zéro en monte d’été.

Les cotes de consommation du modèle se lisent comme suit : 12,3 litres aux 100 kilomètres pour la conduite en ville, 9,8 pour celle réalisée sur autoroute. Au combiné, il sera possible de s’en tirer avec une cote de 11,2 litres.

À l’intérieur, tout y sera, à commencer par des sièges sport à 16 réglages électriques pour les occupants avant. Un cuir Milano et des accents en Ultrasuède vont ajouter une touche de classe à l’ensemble. Des logos Type S seront visibles, notamment sur les appuis-tête. Une chaîne audio haute fidélité ELS offrant 17 haut-parleurs sera également de la joute.

En matière de sécurité, l’offre sera aussi complète, bien entendu.

Ceux qui veulent un modèle peuvent toujours en réserver un auprès de leur concessionnaire Acura. Attention, toutefois, seulement 240 unités au total seront livrées au Canada cette année. On peut imaginer que d’autres suivront en 2022. Nous allons surveiller cette situation de près, car c’est bien d’offrir un modèle intéressant, mais encore faut-il en fournir de façon à répondre à la demande.

À voir aussi : Essai de l’Acura TLX A-Spec 2021 : convaincant

À voir aussi : Acura dévoile les prix canadiens de son modèle TXL pour 2021

À voir aussi : Acura Canada annonce les débuts de la TLX Type S 2021