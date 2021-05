Essai du Volkswagen Tiguan 2021 | le United se joint à la ligue

Auto123 met à l’essai le Volkswagen Tiguan 2021.

Le Tiguan actuel, bénéficiaire d’une refonte significative en 2018, n’a pas tellement besoin de présentation. Depuis son arrivée au Canada, et malgré des changements qui ont été loin de faire l’unanimité, plusieurs milliers d’unités se sont vendues à travers le pays. On sait aussi qu’à partir de 2022, un Tiguan remodelé arrivera sur notre marché. Auto123 a fait un essai éclair du Tiguan 2021 en mettant l’emphase sur les nouveautés.

Cette année, le Tiguan est proposé en quatre versions, débutant à 29 795 $ pour la variante la plus dépouillée, Trendline. À l’autre extrémité, on retrouve la version Highline à 40 195 $. Entre les deux il y la nouvelle variante United qui fait son apparition, et c’est cette version que nous avons eu l’occasion de conduire.

Avant de rentrer dans les détails du Tiguan United – non ce n’est pas une équipe de foot - il faut mentionner que toutes les versions disposent d’un moteur 2.0 TSI de 184 chevaux accouplé à une boite de vitesse tiptronic à 8 vitesses. La traction intégrale 4Motion est disponible en option dès la version de base et vient de série sur les autres versions.

La particularité du Tiguan, même s’il joue dans la catégorie des Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota RAV4 et Ford Escape, entre autres, est qu’il est le seul à offrir une troisième banquette optionnelle à 750 $ qui donne la possibilité d’accueillir sept passagers.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

La version Trendline offre l’assistance au changement de voie, l’App-Connect, un écran multimédia de 6,5 pouces, des jantes de 17 pouces, des sièges avant chauffants et une banquette arrière divisible en trois sections. La version Comfortline, à 34 995 $, rajoute quelques éléments de sécurité tels le freinage d’urgence, la détection des piétons, l’assistance au changement de voie, un verrouillage central « Keyless Entry », un hayon électrique et des réglages électriques pour le siège conducteur uniquement.

La nouvelle variante United, à 36 995 $, bonifie l’offre avec un volant multifonction en cuir, un immense toit ouvrant panoramique, un écran situé en face du conducteur appelé digital cockpit pro qui permet de le paramétrer selon vos désirs. Une commande vocale et un éclairage d’ambiance viennent compléter cette version.

La version la plus luxueuse, Highline (40 195 $), donne accès à un système d’aide au stationnement, un système audio haut de gamme, un démarreur à distance, des jantes de 18 pouces, un intérieur en cuir et l’ensemble R-Line optionnel. Ce dernier rend le Tiguan plus sportif notamment en y ajoutant des pneus spécifiques de 19 pouces, un design typique R-Line et, à l’intérieur, des pédales en acier brossé, une garniture de pavillon noir et un volant sport. Le montant de cet ajout ? 1 800 $. Est-ce que cela les vaut ? Non, pas vraiment.

Bon, à propos de ce nouvel United. Volkswagen y introduit le système App-Connect qui intègre bien entendu Apple CarPlay et Android Auto, mais cette fois-ci sans fil. Bravo à Volkswagen d’offrir cette fonctionnalité avec un véhicule à 36 995 $. On retrouve aussi un système de recharge à induction qui vient agréablement compléter cette connectivité sans fil.

Autre ajout que nous avons beaucoup apprécié est l’immense toit panoramique, qui fait entrer une très grande luminosité dans l’habitacle. L’ouverture s’étend de juste au-dessus du conducteur loin derrière, presque à moitié du véhicule. On apprécie toute cette aération, dont profitent pleinement les passagers arrière aussi.

Enfin, et non des moindres, l’espace aux places arrière est tout simplement magistral! Cet élément n’a rien à voir avec la version United particulièrement, mais il est tout de même à souligner, car une fois installé à l’arrière on se croirait à bord d’un Atlas tellement l’espace aux jambes est immense. Certes avec l’ajout de la troisième rangée, cette espace aura tendance à diminuer, mais elle reste tout de même très intéressante dans cette catégorie.

Les petits points irritants maintenant. Le cockpit numérique n’est pas très utile et relève plus de la distraction que de l’info pertinente. Le moteur, il est clairement en manque de vitamines. C’est d’ailleurs une des plus grandes faiblesses de ce modèle depuis sa refonte de 2018, Volkswagen qui a tellement voulu américaniser le modèle et surtout sa conduite qu’elle a rendu l’expérience de conduite totalement moribonde.

Pour retrouver un peu de nervosité, il faut mettre le mode de conduite Sport afin de ressentir un peu plus de mordant ; sinon, ce Tiguan, il est simplement anémique. Vous allez nous dire, bon, il n’y a pas beaucoup de puissance, alors la consommation doit être raisonnable ? Eh bien non! Nous avons eu beau essayer, nous avons tourné continuellement entre 10 et 11 litres aux 100 km. Avec beaucoup d’effort, sur autoroute à 100 km/h, la consommation indiquait 8,7 litres, mais si on a le malheur de pousser un peu, hop on redépasse les 10 litres aux 100 km.

Devriez-vous l’acheter ? Oui, si vous êtes à la recherche d’un véhicule utilitaire sport compact avec de l’espace à bord. En version 5 ou 7 places, il saura alors répondre à vos attentes. Seulement, ne soyez pas exigeant et n’en demandez pas trop au Tiguan. Il vous transportera vous et votre famille confortablement à votre destination.

Si vous n’êtes pas féru de technologie, limitez-vous au modèle de base, mais sélectionnez quand même l’option 4Motion. Il faut reconnaitre, pour l’avoir essayé en hiver, qu’il fait un travail plus qu’exemplaire et saura braver les pires conditions.

On aime

Espace à bord

Système 4 motion

Technologie et connectivité

On aime moins

Moteur absent

Conduite moribonde

Consommation démesurée

Trop de plastique à bord

La concurrence principale

Ford Escape

GMC Terrain

Honda CR-V

Hyundai Tucson

Jeep Cherokee

Kia Sportage

Mazda CX-5

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4