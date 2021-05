Nous aurons droit au Toyota Corolla Cross

Un VUS sous compact empruntant le nom de Toyota Corolla Cross a vu le jour du côté de la Thaïlande en 2020. À ce moment, il n’était pas question alors d’une commercialisation de ce côté-ci de la planète. Si c’était prévu, disons qu’on gardait bien le secret.

Mais voilà que des photographes-espions ont aperçu un modèle camouflé du côté des États-Unis, soit la version nord-américaine que Toyota prévoit proposer en 2022 chez nous. La construction du véhicule va vraisemblablement être lancée dès cette année dans une usine opérée conjointement par Toyota et Mazda en Alabama.

Toyota possède déjà un VUS dans la catégorie des modèles sous-compacts, mais il s’agit du C-HR qui a vu le jour chez Scion, rappelons-le. Ce dernier ne propose pas la traction intégrale. Le Corolla Cross sera donc vendu à ses côtés, du moins lors de ses débuts l’an prochain. On s’attend à quelques différences entre les versions qui seront vendues ici et celles que l’on a vues ailleurs, mais ça reste à voir.

Avec les Chevrolet Trailblazer, Buick Encore GX, Kia Seltos, Mazda CX-30 et Hyundai Kona, le segment des VUS sous-compacts est plus peuplé que jamais. L’an dernier, les ventes ont crû de 4,8 % aux États-Unis en 2020, malgré la pandémie. Au total, près de 900 000 unités ont été réclamées. Chez nous, la croissance a été encore plus forte pour la même période, soit 15 % pour atteindre 142 515 unités.

Le Corolla Cross est construit sur la plateforme modulaire TNGA-C du constructeur. Il ne s’agit pas d’une version de la Corolla, mais bien d’un nouveau produit. On s’attend à retrouver le célèbre 4-cylindres de 1,8 litre de la marque sous le capot, un moteur qui serait jumelé à une transmission à variation continue (CVT). Une puissance de 140 chevaux et un couple de 129 livres-pieds seraient au programme. Une version hybride est également dans les plans, compte tenu de la promesse du constructeur d’offrir un tel type de variante avec chacun de ses modèles. C’est probablement elle qui va nous offrir la configuration à quatre roues motrices.

Dans la gamme, on croit que le Corolla Cross va se positionner entre le C-HR et le RAV4. Pour ce qui est du moment précis de son arrivée en concession, avec la crise des puces électroniques, il est difficile d’y aller avec une date fixe. Ce qui est prévu pour la fin de l’année pourrait très bien se produire au début de 2022.

Certains concessionnaires canadiens annoncent déjà l’arrivée prochaine du véhicule sur leurs sites Web. À suivre de près.