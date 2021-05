Un premier véhicule hybride rechargeable dès cette année pour Lexus

En mars, Lexus nous a donné une idée de ses intentions en matière de véhicules électriques avec le concept LF-Z. L’étude « zéro émission » pave la voie à une famille électrifiée qui va compter 10 modèles, nouveaux ou améliorés, d’ici 2025. La compagnie vient de confirmer que le premier de plusieurs propositions hybrides enfichables sera lancé plus tard cette année.

Dans un communiqué de presse détaillant sa stratégie, Lexus indique que son premier véhicule hybride rechargeable sera un modèle de masse. Il sera suivi d’un produit entièrement nouveau et dédié à la chose électrique dès l’an prochain. La firme japonaise promet qu’en utilisant le savoir-faire qu’elle a développé au fil des années en matière d’électrification et dans l’univers des véhicules hybrides, elle va « créer des produits qui vont offrir une excellente valeur, doublé d’une expérience de conduite unique. »

Lexus demeure très discrète à propos des détails techniques de ses futurs produits, mais elle affirme que ses modèles électrifiés seront équipés de la technologie DIRECT4. Celle-ci comprend un système de distribution du couple pour la traction intégrale. Lexus explique qu’il combine « un contrôle très précis de la force motrice avec des systèmes de direction par câble qui améliorent considérablement les réflexes du véhicule. » Le tout devrait se traduire par un comportement plus dynamique qui « fait appel aux cinq sens », selon l’entreprise.

Le tout semble un peu confus, mais on verra bien.

Actuellement, Lexus vend 9 modèles électrifiés à travers quelque chose comme 90 marchés sur la planète. L’année dernière, environ 33 % des ventes mondiales de la marque ont été l’affaire de modèles électrifiés. Plus important encore, depuis avril 2005, Lexus a livré plus de deux millions de véhicules hybrides et électriques à sa clientèle.

D’ici 2025, Lexus veut proposer un modèle électrifié avec chaque modèle de sa gamme. La firme estime que d’ici la fin de la décennie, les ventes de véhicules hybrides et électriques Lexus dépasseront celles des modèles dotés d’un moteur à combustion. Enfin, d’ici 2050, Lexus veut atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble du cycle de vie de ses véhicules, y compris la production, la logistique, la conduite et le recyclage.