Premier aperçu du prochain Toyota Tundra

Incroyable, mais Toyota va bientôt nous présenter la nouvelle génération de sa camionnette Tundra. Incroyable, car on attend ce jour depuis longtemps. Le modèle du constructeur japonais est le plus vieux de sa catégorie. Il a été entièrement repensé en 2007 pour la dernière fois. Oui, il a été retouché depuis, notamment en 2014 avec une mise à niveau importante, mais enfin, un modèle entièrement nouveau va nous parvenir.

Question de mettre l’eau à la bouche des amateurs, la compagnie nous a donné un premier aperçu de son véhicule avec une image qui montre quelques détails de la partie avant. Le pick-up devrait se dévoiler dans son intégralité au cours des mois à venir. Il est attendu avant la fin de l’année comme modèle 2022. Si c’est le cas, il faut penser à une présentation au Salon de Los Angeles en novembre. Oui, un salon automobile à l’automne semble de plus en plus possible.

La photo officielle de Toyota montre des phares à l’allure originale et audacieuse, ainsi qu’une bande lumineuse qui se tient au milieu de la calandre, là où l’on pouvait voir le mot Toyota auparavant. Trois feux de position ambrés au-dessus de la calandre suggèrent que le nouveau Tundra pourrait avoir une largeur de plus de 80 pouces, comme c’est le cas avec le Ram TRX. Il s’agit d’une règle au niveau de la sécurité routière, tout simplement.

Le modèle actuel est propulsé par un V8 de 5,7 litres à aspiration naturelle qui développe 381 chevaux et 401 livres-pieds de couple. Les rumeurs veulent qu’il soit remplacé par un moteur V6 biturbo de 3,5 litres. Une version hybride sera également proposée et Toyota affirme qu’une variante tout électrique sera bientôt livrable. Une nouvelle suspension arrière serait également dans les plans, selon ce qui a pu être aperçu sur les photos du modèle à l’essai, fruit du travail d’espions. On anticipe une suspension indépendante, des ressorts hélicoïdaux et peut-être même une approche pneumatique.

Nous en saurons plus sur le Toyota Tundra 2022 au cours des mois à venir et vous pouvez être certains que nous allons vous partager tous les détails à propos de ce dernier.