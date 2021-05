Plus de détails sur la Kia EV6 2022

Voilà déjà quelques semaines que Kia a dévoilé son modèle EV6, le premier qui va naître dans le cadre de l’offensive électrique qui va marquer la prochaine décennie chez Kia, ainsi qu’à travers l’industrie.

Hier, la firme coréenne a partagé plus de détails à propos de sa création.

Lorsqu’elle va se pointer en Amérique du Nord, l’EV6 va proposer un large éventail de variantes et deux formats de batteries seront livrables, tout comme des configurations à un et à deux moteurs. Fait amusant et notable, l’écart de puissance sera ahurissant entre la version de base à 167 chevaux et la livrée GT et ses 576 chevaux.

Le modèle d’entrée de gamme sera équipé d’un seul moteur électrique qui va animer les roues arrière. Une batterie de 58 kWh va la servir. Une autre EV6 à propulsion sera offerte avec une batterie plus puissante, soit 77,4 kWh. C’est elle qui va autoriser la plus grande liberté sur la route. Kia affirme d’ailleurs que plusieurs configurations permettront d’atteindre près de 500 kilomètres d’autonomie, mais la compagnie n’a pas donné de chiffres précis. On le devine, tous les tests ne sont pas terminés.

La configuration à deux moteurs qui va offrir la traction intégrale vous envoie automatiquement vers le plus gros bloc de batteries. Les deux moteurs, disposés à l’avant et à l’arrière, vont développer une puissance totale de 313 chevaux. Ici, Kia promet un temps d’un peu plus de 5 secondes au 0-100 km/h. La Kia EV6 GT, qui dispose de la pile de 77,4 kWh et de moteurs électriques avant et arrière plus puissants (la version à 576 chevaux) sera capable d’effacer les 100 km/h en quelque 3,5 secondes.

L’EV6 pourra être rechargée sur des bornes rapides à courant continu (jusqu’à 350 kilowatts), ce qui signifie qu’elle pourra récupérer 120 kilomètres d’autonomie en 5 minutes et passer de 10 à 80 % de charge en 18 minutes, selon l’entreprise.

Kia a aussi livré quelques détails sur les premières variantes qui vont se pointer, dont une First Edition limitée à 1500 unités, mais reste à voir ce qui sera réservé ou non au Canada. De même, est-ce que notre gamme aura droit à certaines exclusivités ou différences par rapport à celle qui sera commercialisée au sud de notre frontière ?

Nous aurons l’occasion de vous revenir avec ces détails lorsque Kia nous les transmettra.