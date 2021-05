Quand vient le temps de s’imposer | Premier essai de la Genesis G70 2022

Auto123 effectue un premier essai de la Genesis G70 2022.

Comment interpréter cette coïncidence? J'ai pris comme un présage le tremblement de terre qui a frappé notre région à peu près au moment précis où un représentant de Genesis me livrait une berline G70 2022 flambant neuve pour un premier essai routier socialement éloigné. Cela signifiait-il que l'édition révisée du modèle le plus sportif du constructeur était un changement radical par rapport à l'édition précédente ? La Terre Mère célébrait-elle son arrivée dans ma rue ? Ou avait-elle mérité la colère de Poséidon (oui oui, dieu des mers mais aussi des tremblements de terre)?

Bon, ne partons pas en peur. La secousse était faible, ce qui correspond passablement à la hauteur des changements survenus avec cette G70. En fait, on a surtout revu son style pour l’arrimer avec celui des autres modèles (actuels et nouveaux) de la marque, comme la berline G80, le VUS GV80 et le nouveau GV70 ; le changement n’est pas radical. Comme auparavant, la voiture offre un haut niveau de confort et de luxe et comme auparavant, la version Sport (celle essayée) possède un groupe motopropulseur débridé et une attitude légèrement sportive. Il y a des améliorations, mais elles sont plus progressives que sismiques.

Le plus grand changement est peut-être lié à l’attitude de la marque vis-à-vis de son nom. La filiale de Hyundai a, depuis sa création, œuvré dans l’ombre de ses grands rivaux allemands. Aujourd’hui, la marque veut annoncer sa présence, se faire voir. C’est pourquoi on retrouve les lettres GENESIS à l’arrière (et seulement elles), sous l’aileron plutôt discret, au lieu de l’ancien logo ailé difficile à reconnaître et que l’on retrouve toujours à l’avant du capot.

À cet endroit, la calandre a été redessinée et son motif est repris sur certains éléments à l’intérieur. On retrouve également les feux quadruples qui sont une pièce maîtresse de la signature visuelle de Genesis. Le museau porte aussi une large ouverture flanquée de deux autres plus petites, comme auparavant, mais toutes sont maintenant plus grandes. L’effet de tout cela est que cette berline Genesis est beaucoup plus reconnaissable sur la route, que vous soyez derrière ou devant elle.

La G70 hérite aussi de deux lignes horizontales (supérieure et inférieure) qui ajoutent au caractère musclé du design. Vous remarquerez également deux extracteurs d’air latéraux fonctionnels, conçus pour améliorer le flux d’air et l’efficacité. La nouvelle G70 propose aussi de nouvelles roues.

Genesis a également mis à jour et peaufiné l’intérieur, notamment en ce qui concerne l’écran d’affichage du conducteur, désormais le même que celui du nouveau GV80. On retrouve de nouvelles options en matière de connectivité et le nouveau système multimédia est accessible via l’écran de 10,25 pouces placé au sommet de la console centrale. L’interface elle-même est une merveille d’intuitivité et de réactivité. Et sa résolution est superbe. Le socle de chargement sans fil des téléphones intelligents a également été mis à jour pour s’adapter à des appareils plus grands, parce que ces trucs ne cessent jamais de grossir.

La G70 peut toujours recevoir les deux mêmes moteurs, selon la version que vous choisissez dans ce qui demeure une offre simplifiée, une marque de commerce de Genesis. Le modèle de base profite d’un 4-cylindres turbo de 2 litres (252 chevaux et 260 livres-pieds de couple), tandis que le V6 biturbo de 3,3 litres (365 chevaux et 376 livres-pieds de couple) est… très musclé. Notre modèle, la G70 Sport, en profitait. Toutes les G70 vendues au Canada sont livrées avec la traction intégrale.

Pour ce qui est du prix, c’est simple. Trois versions (Select, Advanced et Prestige) héritent du petit moteur, trois autres (Advanced, Sport et la version limitée Launch Edition) du plus gros. Les prix varient entre 45 000 $ et 61 000 $ (CDN). Et c’est tout, c’est tout ce que vous devez savoir. Il n’y a pas une liste interminable d’options, de groupes ou autres éléments qui peuvent faire grimper la facture en flèche.

Sur la route

Nous avons mis la nouvelle G70 2022 à l’essai pour quelques heures hier, sous un soleil magnifique, il faut le dire. On s’est assuré d’emprunter divers types de routes (ville, autoroute, chemin sinueux, etc.) Le mode de conduite par défaut est Confort, mais dès que vous quittez la ville, le réglage Sport est conseillé. L’activation de ce dernier se traduit par un léger, mais agréable grognement du moteur, ce qui annonce la suite. Les 365 chevaux du V6 sont suffisants pour cette berline compacte et rendent les accélérations franches et les dépassements faciles.

Mais, non, la G70 n’est pas une pure sportive, mais elle est sportive dans l’âme. C’est clairement la représentante la plus animée du clan Genesis. On perçoit une trace du caractère luxueux des G80 et G90, mais seulement une trace. La G70 est une berline compacte performante et solide qui colle à la route avec détermination. Sa direction est précise, sa tenue de route agile et son freinage est précis. Quant à sa suspension, elle se raffermit en mode Sport, mais pas au point de rendre la voiture inconfortable, loin de là. Et si vous optez pour le mode Confort et que vous faites monter vos enfants en ville, la G70 est tout aussi à l’aise pour ce genre de tâches.

J’ajouterais que si lesdits enfants sont grands, ils vont trouver l’espace limité à l’arrière. Les sièges sont assez confortables, mais à 5'9", ma tête a chatouillé le haut de l’ouverture de la porte en me glissant à bord. Bien assis, ça va, mais je ne fais pas plus de 6 pieds. Il ne faut pas s’attendre à ce que l’espace pour la tête ou les jambes soit aussi généreux qu’à bord d’une grande berline ou d’un VUS compact.

En outre, la visibilité à l’arrière est décente, mais sans plus ; comme pour l’espace pour la tête, il faut blâmer la ligne de toit inclinée qui donne à la berline sa silhouette racée.

Enfin, lors d’une journée de conduite mixte, j’ai obtenu une consommation combinée de 9,4 litres aux 100 km, ce qui n’est pas extraordinaire, mais reste dans les limites acceptables pour une berline performante à moteur V6. De plus, en achetant une G70 au lieu d’une BMW ou une Audi (équivalentes et beaucoup plus coûteuses), vous allez vous trouver avantagés sur le plan financier, au point où cela ne vous dérangera probablement pas de débourser un peu plus à la pompe.

Conclusion

Pour 2022, Genesis accouche d’une G70 plus attrayante, plus confiante et à jour technologiquement. Les groupes motopropulseurs du modèle, surtout le V6, se montrent assez exceptionnels. Guider la G70 sur une route de campagne vallonnée et sinueuse, c’est profiter de cette voiture dans son meilleur environnement. Ses impressionnantes qualités (accélération, tenue de route, adhérence et direction) garantissent une expérience de conduite extrêmement agréable.

Reste que Genesis est aux prises avec le même problème depuis sa création. Pour ceux qui apprécient le statut qu’un logo leur apporte, la marque du constructeur coréen n’en offre pas — encore — suffisamment. Des prix agressifs, un équipement généreux, une approche innovatrice de la vente au détail et une offre de produits simplifiée vous permettront d’en avoir plus que le simple cachet d’une BMW, mais ce ne sera peut-être pas assez. Cependant, il faut saluer Genesis qui s’en tient à son plan de match et qui continue d’investir du temps, des efforts, des ressources et ses convictions dans une berline.

On aime

Le puissant V6, merveilleusement adapté à cette voiture

La tenue de route, la direction et le freinage.

Le design extérieur attrayant tous azimuts

L’excellente interface du nouveau système multimédia, facile à utiliser.

La sensation haut de gamme à bord

Une offre simplifiée de produits ; une valeur sûre

On aime moins

La deuxième rangée est avare en espace

La visibilité à l’arrière est médiocre

L’économie de carburant n’a rien de glorieux

Un rugissement plus puissant pour le moteur ?

La concurrence principale

Acura ILX

Audi A4

BMW Série 3

Cadillac CT4-V

Lexus IS

Mercedes-Benz Classe C

Volvo S60