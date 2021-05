À vendre : maison de 12 millions avec un garage de 50 places

Vous arrive-t-il de rêver à tout ce que vous pourriez vous procurer si vous remportiez le gros lot à la loterie ? Si oui, un coup d’œil à cette maison à vendre au Montana va vous donner envie d’aller acheter quelques billets pour le prochain tirage.

La maison est située en pleine nature et dispose de son propre garage souterrain. Là où ça devient intéressant, c’est que ce dernier peut accueillir 50 voitures. Oui, 50. Il est même doté d’une station-service et d’un dynamomètre.

Selon l’annonce de la propriété que l’on peut retrouver sur le site Zillow.com, la résidence a été construite en 1987 et repose sur un peu plus de 20 acres de terrain. Le bâtiment principal, situé au bout d’une allée privée dans une communauté fermée, est une maison de 9000 pieds carrés avec quatre chambres, cinq salles de bains, une cuisine qui est digne d’un restaurant, ainsi que d’un garage standard, mais surdimensionné pouvant accueillir deux voitures. Ce seul édifice est impressionnant en soi, lui qui offre des vues à 360 degrés sur les chaînes de montagnes panoramiques du Montana.

Un peu plus loin dans l’allée se trouve l’entrée d’une installation souterraine détachée pouvant accueillir jusqu’à 50 véhicules. À l’intérieur, vous trouverez également une salle d’entretien équipée d’un élévateur à deux montants et d’un dynamomètre intégré dans le sol. On retrouve également un chargeur intégré pour voiture électrique de marque Tesla, ainsi qu’un espace dédié au lavage.

Ailleurs sur la propriété, vous trouverez une pompe à essence offrant une capacité de 1000 gallons (3785 litres), de même qu’une cabane dans les arbres. Il y a également un quartier d’habitation pour les gardiens de la propriété et une maison séparée pour les invités avec un branchement pour véhicules récréatifs.

La propriété, dont le prix demandé est de 12 millions de dollars, est en vente depuis un peu plus d’un mois. Vu ce qu’on obtient en retour, pariez qu’elle ne sera pas sur le marché longtemps.

Certains n’ont pas besoin de remporter la loterie pour se payer ce genre de gâterie.