Retour du moteur V12 chez Maybach avec la S680 2022

On le sait, les moteurs à combustion vivent sur du temps emprunté, du moins pour ce qui est de leur commercialisation de masse. Au cours des dernières décennies, on a vu les cylindrées être réduites partout, laissant sur le marché moins de moteurs V8 et V6, le tout au profit de mécaniques 4-cylindres, et même de quelques 3-cylindres.

Et qu’en est-il des moteurs V12 ? Leur présence demeure rarissime, mais à certaines adresses, on y croit toujours.

C’est le cas chez Maybach. Dans le cadre de son 100e anniversaire cette année, la division ultra luxe de Mercedes-Benz confirme le retour d’un moteur V12 sous le capot de son navire amiral, la Classe S Maybach. Verra-t-on aussi cette mécanique sous le capot d’une version haut de gamme (!) de la Classe S chez Mercedes ? Rien n’est impossible, surtout lorsque l’outil est à portée de main.

Actuellement, Maybach ne commercialise que deux véhicules sur le marché : le GLS600 2021 et la S580 2021. Chacun est animé par un V8 biturbo, celui du premier étant juste un peu plus puissant que celui du second. Les deux profitent d’un système hybride de 48 volts. En 2020, la Maybach S650 était équipée d’un V12 biturbo de 6 litres, un moulin développant 621 chevaux.

Ailleurs dans l’industrie, on trouve toujours des moteurs V12, mais il faut se déplacer du côté d’Aston Martin, de Ferrari ou encore de Rolls-Royce, par exemple, pour en trouver.

Le V12 n’est pas mort, mais il faut sortir les liasses d’argent pour en profiter.