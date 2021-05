Mazda annonce des mises à jour de mi-année pour les CX-5 et CX-9

Mazda a annoncé quelques mises à jour de mi-année pour ses deux principaux modèles utilitaires. Les CX-5 et CX-9 2021,5 bénéficient de mises à jour technologiques avec, notamment, un écran d’infodivertissement plus grand. Le CX-5 reçoit de série la suite complète de dispositifs de sécurité i-Activsense.

La taille du nouvel écran qui équipera les deux modèles est de 10,25 pouces et donne accès à la dernière interface multimédia Mazda Connect. Les applications Apple CarPlay et Android Auto sont incluses, et les services Mazda Connected font désormais partie de l’offre, ou le seront lorsqu’ils seront disponibles cet automne (et proposés aux propriétaires dans le cadre d’un essai gratuit). Grâce à l’application MyMazda, les clients pourront alors utiliser des fonctions telles que le démarrage et l’arrêt du moteur à distance, le verrouillage et déverrouillage des portes et la consultation d’un rapport sur l’état de santé du véhicule.

CX-5 2021.5

La version GX du CX-5 2021.5 ajoute également la technologie de sécurité i-Activsense en équipement de série. Cela signifie qu’elle disposera désormais d’un régulateur de vitesse à radar avec capacité de départs et arrêts dans la circulation dense, d’une assistance intelligente au freinage (avant), de la détection des piétons, de l’assistance au maintien dans la voie et de l’alerte de franchissement de ligne. Les autres équipements de série du modèle GX comprennent une caméra de recul à grand angle, des phares et des feux de jour à DEL, des phares à allumage et extinction automatique, le contrôle des feux de route, des sièges avant chauffants, une sellerie en tissu et des essuie-glaces avant à détection de pluie.

Les mises à jour des autres niveaux de finition comprennent des roues de 19 pouces nouvellement offertes avec le CX-5 GS 2021.5 équipé du système intégral i-Activ, auparavant réservées aux versions supérieures de la gamme. L’édition Kuro, introduite pour 2021, demeure et inclut maintenant l’option de cuir noir avec surpiqûres rouges en plus de la sellerie cuir rouge grenat d’origine.

Avec la mise à jour de la nouvelle interface multimédia Mazda Connect, le système Apple CarPlay sans fil n’est plus livrable sur les modèles GT. Les modèles GT et Signature poursuivent leur route sans autres changements à leur niveau d’équipement.

CX-9 2021.5

Le CX-9 GS 2021.5 est équipé de série de la suite i-Activsense. Cela inclut le régulateur de vitesse à radar avec capacité de départs et arrêts dans la circulation lourde, l’aide au freinage intelligent en ville (à l’avant), la surveillance avancée des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et la détection des piétons.

Parmi les autres équipements de série, citons les sièges avant chauffants, le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, la climatisation automatique à trois zones, le siège conducteur à réglage électrique en huit directions avec soutien lombaire, les phares à DEL à nivellement automatique et à allumage et extinction automatiques, les feux et les phares de jour à DEL, le contrôle des feux de route, des jantes de 18 pouces en alliage d’aluminium à finition métallique gris foncé, ainsi que des essuie-glaces qui détectent la pluie.

Le CX-9 GS-L (allongé) reçoit également la recharge de téléphone sans fil (Qi), déplacée de la version GT du CX-9. Tous les autres équipements et caractéristiques des versions GT, Kuro Edition et Signature restent inchangés.

Les Mazda CX-5 et CX-9 2021.5 seront chez les concessionnaires du Canada à partir du mois prochain.