Essai de la Toyota Corolla Apex 2021 | La plus aiguisée

Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla Apex 2021.

Les rumeurs s’intensifient au sujet de la venue d’une Toyota Corolla axée sur la performance. La perspective de voir une GR Corolla de 300 chevaux avec rouage intégral se greffer à la gamme nord-américaine du constructeur nippon fait vibrer les puristes de la marque qui réclament une injection d’adrénaline depuis très longtemps. Oui, c’est vrai que les coupés 86 et GR Supra s’occupent déjà de cette tâche, mais pour les disciples de l’utilitarisme, ces deux sportives ne répondent pas vraiment à leurs besoins spécifiques.

Apex, c’est quoi ?

En attendant que la division nord-américaine de Toyota sorte un lapin de son chapeau, la voiture compacte la plus aiguisée de la gamme Corolla porte l’écusson Apex pour 2021. Avec ce dernier s’accompagnent quelques ajustements qui viennent solidifier la tenue de cap de la populaire berline. On parle ici d’un ensemble optionnel qui est livrable avec la version SE, un ensemble qui sera distribué à raison de 150 exemplaires au pays cette année, dont 50 avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports.

J’ai pu découvrir les qualités — et les défauts — de cette Corolla SE Apex 2021, l’instant de quelques jours au printemps. Voici ce que j’ai retenu.

N’allez surtout pas croire que la Corolla SE Apex 2021 est une réincarnation moderne de la Corolla XRS des années 2000, loin de là même. En effet, la XRS — la première du nom du moins — était une bibitte retravaillée de fond en comble, notamment par l’intégration d’un moteur plus vitaminée et même d’une colonne de direction exclusive à ce modèle. La Corolla SE Apex que vous apercevez est davantage une opération charme pour les adeptes de modifications esthétiques.

On note entre autres les jantes de 18 pouces en aluminium fluoformé, ainsi qu’un ensemble aérodynamique plus agressif (agrémenté de finitions couleur bronze). L’aileron monté au bout du coffre est digne de mention, tout comme les écussons noirs un peu partout sur la voiture, ou même ce pot d’échappement sport. Quant à cette couleur (Gris ciment), elle est exclusive au modèle. Pour accompagner cette tenue sportive, les ingénieurs ont troqué les ressorts confortables de la berline compacte pour un ensemble plus rigide, tandis que des barres stabilisatrices avant et arrière s’occupent de rigidifier le châssis.

L’ensemble Apex comprend aussi un toit ouvrant, la recharge sans fil, l’antenne de type aileron, un abonnement de trois mois à SiriusXM, les applications Audio Plus avec Remote, Safety Connect et Service Connect.

La même mécanique

L’ennui, c’est que malgré la sonorité un brin plus rauque causée par le silencieux de performance, la Corolla Apex n’offre rien de plus sous le pied droit. Le moteur 4-cylindres atmosphérique de 2 litres livre toujours 169 chevaux et un couple optimal de 151 livres-pieds. Ce n’est pas mauvais, surtout que l’on peut exploiter le tout avec une boîte manuelle à six rapports.

Toutefois, aussi jolie soit-elle, Cette Corolla Apex n’a pas ce qu’il faut pour inquiéter une Volkswagen Jetta GLI, ou une Honda Civic Si, par exemple. Ce n’est pas sa mission première.

Un habitacle typiquement Toyota

À l’image de sa robe, l’habitacle de cette version s’habille majoritairement d’une sellerie gris pâle, tandis que la planche de bord est quant à elle blanche dans sa portion inférieure. J’aurais aimé un ou deux indices de sportivité à l’intérieur, mais bon, ce n’est pas une faute grave à mon avis.

De son côté, l’écran juché au-dessus des buses de ventilation centrales est bien placé, mais la qualité des graphiques laisse un peu à désirer. Ici aussi, Toyota peut faire mieux. Les boutons installés sous ce dernier sont très petits et obligent le conducteur à jeter un bref coup d’œil vers ceux-ci lorsqu’il veut modifier la ventilation. Et, si la position de la recharge sans fil est idéale pour empêcher le conducteur de consulter son appareil pendant la conduite, elle l’est un peu moins lorsqu’on quitte le véhicule, car l’appareil intelligent, dissimulé sous la planche de bord, n’est pas dans notre champ visuel immédiat.

Pour le reste, en revanche, je n’ai rien à ajouter ; la Corolla ne fait pas trop dans la dentelle !

Plaisante l’Apex ?

Reste maintenant à déterminer si le supplément de 4850 $ qui est exigé pour repartir au volant d’une édition Apex vaut vraiment le détour. C’est vrai que les ajustements apportés à la suspension donnent plus de muscle à la berline… pour mieux négocier un virage à vive allure, mais sur les routes bosselées du Québec où cet essai a été réalisé, cette fermeté ne fait pas bon ménage avec les trous du printemps.

Malgré tout, ce n’est pas ma seule critique à l’endroit de la Corolla Apex. Plus sérieusement, la berline ne réussit pas à me faire sourire. L’embrayage est léger, la colonne de direction n’en dit pas suffisamment sur les conditions de la route (malgré les ajustements apportés à celle-ci), tandis que l’échappement émet une sonorité à peine plus attrayante. Quand on voit ce dont est capable la division GR (Gazoo Racing) avec la GR Yaris en Europe, on se dit que les ingénieurs sont capables de faire mieux. Beaucoup mieux en fait ! Mais bon, la Corolla Apex n’a pas été élaborée par cette équipe affectée aux bolides de performance de la marque.

Le mot de la fin

La Toyota Corolla SE Apex 2021 a beaucoup de style, une tenue de route bonifiée et une liste d’équipement très garnie. Toutefois, je trouve que le prix demandé (27 300 $ avant les taxes et les frais) est un brin salé. C’est vrai que cette somme est inférieure à celle exigée pour d’authentiques berlines sportives, mais avec un tel look, je m’attendais à (un peu) plus de cette sympathique berline.

Quant à la possibilité de voir une Corolla gonflée aux stéroïdes s’ajouter à la stratégie nord-américaine, elle est bien réelle, mais cette potentielle GR Corolla va exiger un déboursé bien plus important que celui de cette version Apex.

On aime

Look très réussi

Tenue de route améliorée

Boîte manuelle toujours présente

On aime moins

Suspension ferme

Pot d’échappement inutile ici

Agrément de conduite qui n’est pas à la hauteur

La concurrence principale

Honda Civic

Hyundai Elantra

Kia Forte

Mazda3

Nissan Sentra

Subaru Impreza

Volkswagen Jetta