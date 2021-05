Mises à jour pour le Volkswagen Tiguan 2022

Le Volkswagen Tiguan qui est actuellement commercialisé chez nous s’est pointé pour l’année 2018. On se souviendra que lors de cette refonte, il avait été grandement américanisé en prenant du volume et en offrant un comportement plus… américain.

Pour 2022, une mise à jour lui est réservée et c’est à l’automne que la version retravaillée va débarquer chez nous. Souvenez-vous, nous avions vu des images et plusieurs détails au préalable, lorque Volkswagen a présenté le Tiguan révisé pour le marché européen l'an dernier.

En gros, les modifications qui sont réservées au modèle comprennent l’arrivée de nouveaux phares à DEL, d’une calandre redessinée et de nouveaux designs pour les roues dont les tailles varient entre 17 et 20 pouces. Le nouveau logo de Volkswagen est présent et une nouvelle signature « Tiguan » est présente au centre du hayon, un peu comme on peut le voir avec le plus gros VUS Atlas. Deux nouvelles couleurs apparaissent aussi au menu, soit Oryx White et Kings Red.

Notez que les changements annoncés concernent les modèles prévus pour les États-Unis. Il est toujours possible qu’on observe quelques différences avec les versions canadiennes.

À l’intérieur, le volant est nouveau et on retrouve un nouveau groupe de jauges numériques sur écran de huit pouces, le tout de série. Le système multimédia profite de mises à jour et offre désormais Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur tous les modèles, sauf la proposition de base. Avec les modèles supérieurs, on va retrouver encore plus de commandes tactiles, comme celles de la climatisation (une moins bonne nouvelle).

En gros, chaque variante en livre un peu plus. La version à traction va servir une configuration à sept places alors que ce ne sera plus possible avec le modèle 4Motion, du moins aux États-Unis. On verra si ça demeure une option chez nous.

Aucune modification n’a été apportée sous le capot. Ainsi, le modèle sera toujours animé par un 4-cylindres turbo de 2 litres, un moteur qui développe 184 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Voilà qui est malheureux, car depuis le premier jour avec cette génération de produit, on décrie sa sous-motorisation. Une transmission automatique à huit rapports est toujours associée à cette mécanique.

Rappelons-le, les modifications annoncées concernent le modèle américain. Nous verrons, si nos versions profitent des mêmes ajustements ; il existe souvent des différences entre les propositions vendues ici et chez nos voisins du sud. Les déclinaisons, pour un, ne portent pas les mêmes appellations.