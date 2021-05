Essai long terme du pneu Toyo Proxes Sport A/S : première partie

Nous mettons à l’essai ce printemps et cet été le nouveau pneu Toyo Proxes Sport A/S. Aujour’dui, la première partie.

Lorsque j’ai fait l’acquisition de cette Subaru Legacy GT Spec.B 2007 l’an dernier quelques semaines après le début de la pandémie, j’étais bien conscient que les pneus installés sur les jantes d’origine (de 18 pouces de diamètre) n’en avaient plus pour bien longtemps. Déjà, leur âge m’inquiétait, mais en plus, un mauvais alignement des roues avait grugé deux pneus de manière irrégulière. Rassurez-vous, une nouvelle suspension Bilstein et deux alignements plus tard, la berline est désormais équilibrée.

Pour ma deuxième saison au volant de la berline nipponne, j’ai décidé de miser sur un ensemble de pneus de bonne qualité sans toutefois m’immiscer dans le créneau ultraperformant des pneus d’été, voire même de pistes. Ma Subaru Legacy est en bon état et livre encore la marchandise en ce qui a trait à ses performances, mais de là à dire qu’il s’agit d’un monstre de piste, je ne suis pas prêt à dire qu’elle a sa place aux côtés des Porsche et Ferrari qui parcourent le glorieux Circuit du Mont-Tremblant.

Néanmoins, j’ai appris à apprécier la puissance tranquille de cette voiture qui soufflera bientôt ses quinze bougies, une berline qui se montre résolument plus confortable que l’Impreza WRX STI par exemple.

Voilà pourquoi je recherchais plutôt des pneus quatre saisons, assez mordants pour que je puisse aborder les virages serrés avec aisance, mais avec assez de confort pour que mes promenades ne se transforment pas en un festival du frottement sur la route. Il arrive que certains pneus de haute performance soient beaucoup plus bruyants sur le bitume ou, pire encore, sur le béton.

Un nouveau pneu sur le marché

Le manufacturier de pneus Toyo a procédé au lancement de sa nouvelle gamme Proxes Sport A/S plus tôt cet hiver, il n’en fallait pas plus pour que je tente ma chance avec ce nouveau modèle qui, à première vue, propose une signature de semelle assez conventionnelle. Il s’agit d’un pneu quatre saisons après tout.

Comme le rappelle Toyo, ce nouveau modèle toutes saisons ultraperformant s’adressent aux conducteurs passionnés de voitures sport et de tourisme. Si on se fie aux dires de la marque, ce pneu offre un freinage et une tenue de route fiable sur chaussée mouillée et sèche.

Cette performance accrue serait attribuable à un nouveau mélange de gomme spéciale avec silice nouvellement mis au point. La stabilité dans les virages et le freinage plus uniforme serait quant à lui directement relié à la bande de roulement conique et à la conception nervurée qui créent une pression de contact plus uniforme. De plus, les lamelles à facettes ondulées ont pour fonction de réduire l’usure irrégulière en plus d’améliorer les performances sur chaussée sèche et mouillée.

Toyo offre le nouveau Proxes Sport A/S en 89 dimensions de 16 à 22 pouces de diamètre, le pneu qui fait également l’objet d’une garantie contre l’usure de la bande de roulement de 80 000 km pour les pneus de cotez V et W, tandis que la garantie passe à 65 000 km pour la cote Y, comme les semelles installées sur ma voiture.

Ne me reste plus qu’à prendre la route et de voir si ces nouveaux pneus font le travail! Je ferai le compte-rendu de cet essai printanier très bientôt dans ces pages.