Découvrez les 200 accessoires du Ford Bronco

Lorsque Ford a annoncé le retour du Bronco l’été dernier, elle a promis que plus de 200 accessoires seraient disponibles pour que les propriétaires puissent personnaliser leur modèle. Il est maintenant possible de les visualiser, car la compagnie a publié la liste complète de ces derniers et avec leurs prix.

Ce qu’on découvre en faisant le tour des pages qui nous sont suggérées, c’est que Ford propose de tout. On retrouve bien sûr plusieurs types de supports qui peuvent être greffés au toit pour transporter divers objets (vélo, chaloupe, kayak, etc.), mais aussi des ensembles de batteries d’appoint, une trousse pour la conduite hors route, des objets divers avec le logo du Bronco, etc.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Voici quelques exemples, avec les prix (en dollars canadiens) :

Un frigo portatif qui agit aussi comme glacières : 963,93 $

Des marchepieds tubulaires : 862,76 $

Des housses pour les sièges : 382,80 $

Une housse complète pour le véhicule : 583,70 $

Des moulures pour les portières : 557,70 $

Des extensions pour les arches de roues (713,70 $

Une table pliante qui peut être greffée à l’intérieur du hayon : 250,80 $

Une housse pour le pneu de secours (différents motifs) : 112,80 $

Une trousse de premiers soins avec le logo de Ford : 58,80 $

Nous pourrions poursuivre longtemps, vous l’aurez compris. Le Bronco, qui sera proposé en version à deux et à quatre portes, pourra vraiment être personnalisé au point où il sera difficile de trouver deux exemplaires identiques sur la route ou, éventuellement, sur le marché de l’occasion. Voilà qui promet d’être intéressant. Et bien sûr, Ford ajustera le tir pour répondre à la demande ; il est clair que d’autres accessoires suivront.

En attendant le véhicule qui accuse un peu de retard, vous pouvez jeter un coup d’œil sur les multiples accessoires qui pourront lui être greffés sut le site de Ford de Canada.