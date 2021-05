BMW fait appel à Hans Zimmer pour donner un son à ses véhicules électriques

Avec les voitures électriques vient une chose à l’accélération ; un silence relatif. Si la chose est fort agréable avec un Kia Soul, elle n’a pas le même effet avec une voiture de performance dont une grande partie de l’émotion livrée passe par la sonorité de l’échappement et le grognement de la mécanique. Pour pallier ce manque, les constructeurs y vont de sons créés par ordinateur. Chez BMW, on a décidé de faire équipe avec le compositeur de renom Hans Zimmer pour créer des sons pour le concept Vision M.

Cette étude de design fait tourner les têtes avec 600 chevaux. Le travail est concluant et la collaboration va s’étendre aux véhicules de série.

Le compositeur, oscarisé grâce à son travail avec Le Roi Lion, va donc créer le son de la berline i4 et du VUS iX, deux véhicules électriques qui ont déjà été présentés par BMW et qui sont attendus dans les salles d’exposition au cours des mois à venir. Notez que le son sera entendu par les occupants du véhicule et non par les piétons.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

De nombreux modèles électriques émettent un son artificiel, mais en fabriquer un digne de la marque M de BMW est un défi de taille. Le son fait partie intégrante de l’expérience de conduite d’une sportive et le remplacer est plus facile à dire qu’à faire. Hans Zimmer a choisi d’aborder le problème sous un angle différent.

Il a déclaré qu’il voulait « donner aux conducteurs quelque chose qui soit plus une expérience qu’ils n’ont jamais vécu avec leur moteur à essence afin de rendre la conduite encore plus excitante et plus joyeuse. » Renzo Vitale, le directeur créatif du son chez BMW, a expliqué que l’objectif initial du projet était de traduire en son « la sensation d’une explosion liée au son. » Il a noté que le résultat final exprime « la force, une fusion entre les forces, et une énergie de fusion. »

Vous pouvez entendre le bruit créé par Hans Zimmer à la fin de la vidéo intégrée ci-dessus. Si on reconnaît le son d’une mécanique, il est clair qu’il n’a rien de naturel. À vous de voir si vous le trouvez agréable ou non.

On peut imaginer qu’avec le temps, on sera capable de créer des multitudes de sonorités et qu’il sera même possible pour un conducteur de profiter de différents réglages de ce côté.