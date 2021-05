Vous pouvez dès maintenant commander votre Hyundai Santa Cruz

Il y a quelques semaines, on a eu droit à la présentation officielle du Santa Cruz, ce nouveau véhicule aux allures de camionnette qui s’apprête à faire ses débuts chez Hyundai.

Cette semaine, la division canadienne de l’entreprise a annoncé que les consommateurs pouvaient dès maintenant le précommander en visitant le site internet de la compagnie, soit le www.hyundaicanada.com.

Pour l’instant, le modèle est offert en quantité limitée tandis que les prix seront annoncés ultérieurement, soit près de la date d’arrivée du produit en concession.

Dévoilé en tant que prototype au Salon de l’auto de Détroit en 2015, le Santa Cruz vient se positionner dans le segment des camionnettes de taille intermédiaire, mais en raison de sa construction monocoque, il se glisse en réalité dans un sous-créneau où un seul autre véhicule est présent, soit le Honda Ridgeline.

Avec ce nouveau produit, comme avec le représentant de Honda, le comportement d’un VUS et la polyvalence d’une camionnette seront au rendez-vous. D’ailleurs, c’est passablement de la façon dont Hyundai décrit sa recrue.

« En lançant la prévente du Santa Cruz, nous nous rapprochons du moment où ce véhicule passionnant fera son arrivée dans les salles d’exposition. Nous avons identifié une demande des consommateurs pour un nouveau type de transport polyvalent. Comme le fait Hyundai depuis toujours, nous avons saisi l’occasion de surprendre et de combler nos clients avec un nouveau véhicule audacieux offrant le meilleur du monde des camionnettes et des véhicules utilitaires », a déclaré Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada.

« Nous savons que les clients apprécient la commodité d’un VUS compact, mais aussi la polyvalence d’une caisse ouverte de camionnette », a-t-il ajouté. Le Santa Cruz, avec son design unique et audacieux, a créé un tout nouveau segment qui répond à ces besoins spécifiques des acheteurs comme aucun autre véhicule avant lui. »

La production du modèle sera lancée en juin. C’est bien sûr ensuite qu’il se pointera chez les concessionnaires.