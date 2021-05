Essai du BMW X5 xDrive45e PHEV 2021 : proposition de valeur

Auto123 met à l’essai le BMW X5 xDrive45e PHEV 2021.

Le BMW X5 est un pionnier. Il a été l’un des premiers VUS de luxe, vraiment, et avec le Mercedes Classe M, il a devancé de plusieurs années les premiers modèles de Porsche et d’Audi sur le marché. Et au fil des ans, les acheteurs ont acquis suffisamment de X5 pour faire de ce modèle le deuxième le plus vendu de la firme au Canada, tout juste derrière le X3 (chiffres de 2020).

N’étant pas du genre à s’asseoir sur ses lauriers, BMW introduit pour 2021, et pour la première fois en Amérique du Nord, la version hybride rechargeable de son X5, la xDrive45e. Celle-ci se veut une option vraiment alléchante si vous considérez un X5, ou un VUS de luxe en général, et que vous souhaitez pouvoir rouler en mode tout électrique au moins une partie du temps.

La version est proposée à partir de 83 500 $, ce qui la place entre les déclinaisons xDrive40i et xDrive M50i de la gamme. Mais ce n’est pas tout. Si on ajoute plusieurs des caractéristiques de série du modèle 45e (la suspension pneumatique aux quatre coins, par exemple, qui permet de s’abaisser automatiquement à vitesse élevée pour améliorer l’aérodynamisme et l’économie de carburant) au xDrive40i, le prix de ce dernier sera le même que celui du 45e, mais vous ne bénéficierez pas de tous les avantages du groupe motopropulseur rechargeable et de l’économie de carburant qui en découle.

Et parlant de ces avantages : BMW prétend que la batterie de 24 kWh permet d’obtenir 48 km d’autonomie avec une charge complète. Je n’ai jamais obtenu plus de 38 km, mais j’ai roulé le véhicule lors de conditions difficiles. En fin de compte, l’autonomie réelle que j’ai obtenue correspondait à peu près à ce que l’ordinateur de bord indiquait. Bien sûr, le rendement peut toujours s’améliorer si la circulation est plus dense, car tout ralentissement et freinage permet de recharger la batterie, ce qui augmente l’autonomie du véhicule.

En plus du moteur électrique, la version 45e est également équipée d’un moteur 6-cylindres turbo qui fonctionne avec le moteur électrique pour une puissance combinée de 389 chevaux et un couple de 443 livres-pieds. La version hybride rechargeable pèse 300 kg de plus que la livrée xDrive40i, mais elle produit plus de puissance et de couple, de sorte qu’on ne peut pas dire que la 45e soit lente, surtout si vous activez le mode Sport et commencez vraiment à explorer les capacités du groupe motopropulseur. Avec ce mode, l’échappement change même de registre musical.

Le problème, c’est qu’il faut garder en tête qu’avec une version rechargeable, les performances sur route ne sont probablement pas aussi importantes qu’avec un modèle M50i, par exemple. En effet, les acheteurs dans ce créneau sont plus susceptibles de garder un œil sur le rapport qualité-prix, même si ce qu’ils conduisent est un VUS de plus de 80 000 $.

À cette fin, BMW a prévu une série de réglages vous permettant de tirer le maximum de votre véhicule rechargeable. Ceux-ci sont accessibles grâce à des boutons marqués « Hybrid » et « Electric » et qui sont placés sur le côté conducteur du levier de vitesses (fini en cristal brillant sur mon modèle d’essai, partie d’un ensemble d’options de 850 $ qui donne le même traitement au volant iDrive et au bouton de démarrage/arrêt du moteur). Ces réglages aident le conducteur à guider les ordinateurs qui décident de l’alimentation de cette version.

Le mode « Hybrid » correspond au mode Confort avec d’autres BMW et le groupe motopropulseur utilise à la fois le moteur à essence et le moteur électrique pour assurer une progression efficace. Le bouton « Electric » permet de passer les rênes au moteur électrique ; gardez ce mode pour la circulation en ville, lorsque le moteur électrique est moins sollicité.

Il y a également un mode adaptatif qui transite entre les deux modes lorsqu’il détecte les actions du conducteur. C’est avec ce dernier que la navigation prend en compte la route à suivre sur votre itinéraire et peut régler d’avance les systèmes d’entraînement pour vous offrir la conduite la plus efficace.

Enfin, il y a un bouton marqué d’une batterie juste au-dessus du reste. En appuyant sur ce dernier, vous pourrez définir une valeur de charge cible pour votre batterie. En l’enfonçant, le véhicule verra sa configuration se verrouiller automatiquement et commencera à charger la batterie une fois que la valeur de « pourcentage restant » souhaitée aura été atteinte. De cette façon, vous pouvez laisser le moteur charger la batterie lorsque le moteur à essence est le plus efficace (par exemple sur l’autoroute) afin de conserver la charge pour le moment où l’utilisation de la puissance électrique est plus appropriée, par exemple en milieu urbain. Il faut un peu de temps pour s’habituer à tout cela, mais ça devient routinier au fur et à mesure que l’on conduit le véhicule.

Autrement, l’expérience au volant et à l’intérieur de cette version 45e est très semblable à celle d’un X5 standard ; il y a autant d’espace pour les occupants que dans un modèle 40i, bien qu’on ne puisse pas avoir de sièges à la troisième rangée parce que le groupe motopropulseur électrique mange cet espace. Cependant, le volume de chargement est à peine affecté parce que la batterie est située partiellement sous la deuxième rangée de sièges et vous avez toujours le hayon en deux parties qui facilite l’accès à l’espace de chargement.

De plus, on retrouve l’excellente conduite et la maniabilité qui ont toujours fait la réputation du X5, augmentées ici par la suspension à correcteur d’assiette automatique qui peut aussi être réglée manuellement par le conducteur.

Pour être tout à fait honnête, je ne vois aucune raison pour qu’un client qui achète un X5 ne choisisse pas la version 45e, à moins que les concessionnaires BMW offrent une remise en argent sur le modèle xDrive40i. Les économies sont là (à la pompe), la puissance est clairement là, l’intérieur avec ses superbes matériaux et sa qualité de construction irréprochable convient parfaitement à un VUS de luxe, et vous bénéficiez toujours de la version la plus rapide et la plus récente de la technologie multimédia iDrive de BMW, avec le support pour Android Auto et Apple CarPlay.

C’est une proposition gagnante et je ne serais pas surpris qu’elle remplace la variante 40i comme X5 d’entrée de gamme bientôt.

On aime

Le groupe motopropulseur électrique est une grande valeur ajoutée

Bonne puissance

L’aménagement intérieur et la finition



On aime moins

Nous n’avons pas atteint l’autonomie promise par le fabricant

Le véhicule est lourd



La concurrence principale

Lexus RX450h

Lincoln Aviator Grand Touring

Porsche Cayenne E-Hybrid