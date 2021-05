Subaru annonce les prix de l’Outback 2022, dont la nouvelle version Wilderness

Il y a quelques semaines, on vous présentait une des dernières recrues de la gamme Subaru, soit la version Wilderness de la familiale haute sur patte Outback. Hier, Subaru Canada nous a communiqué les prix de celle-ci, ainsi que celui des autres variantes de l’Outback pour l’année 2022.

Rappelons que le modèle a profité d’une refonte complète pour l’année 2020 ; le tout nous avait été dévoilé en septembre 2019.

À voir aussi : Voici la Subaru Outback Wilderness 2022

Wilderness

L’ajout de la livrée Wilderness pousse à sept le nombre de variantes de l’Outback, ce qui rend l’offre très intéressante pour le consommateur. Quant à son positionnement dans la famille, il se situe dans le tiers supérieur.

Et que propose la version Wilderness, déjà ? Sans revenir sur tout ce que cette variante avance, rappelons qu’elle s’adresse à ceux qui en veulent un peu plus en matière de capacités hors route. Présentée comme une solution de rechange aux VUS, elle est dotée d’une calandre unique et de parechocs avant et arrière redessinés par rapport aux déclinaisons régulières du véhicule.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

L’Outback Wilderness profite aussi des passages de roues élargis, de pneus tout terrain de 17 pouces et de quatre plaques de protection sous la carrosserie. Sous le capot, elle jouit du moteur 4-cylindres turbo de 2,4 litres de Subaru, un bloc qui sert 260 chevaux et 277 livres-pieds de couple sur un plateau d’agent. Et pour ceux qui se questionnent sur la capacité de remorquage, elle est de 3500 livres avec cette variante.

À l’intérieur, on a droit à un équipement riche, mais surtout à de petites touches qui montrent la vocation du modèle. Par exemple, les matériaux se présentent plus durables et plus faciles à nettoyer. Une caméra située à l’avant offre quant à elle une vue de 180 degrés, ce qui peut s’avérer très salutaire en conduite hors route, question d’éviter des obstacles qui pourraient endommager les jantes ou les flancs du véhicule.

Quant au prix de cette déclinaison qui promet de faire des petits à travers la gamme (avec le modèle Forester, notamment), il a été fixé à 41 995 $.

D’ailleurs, voici la fourchette de prix pour la Subaru Outback 2022 :