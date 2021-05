Le Ford Explorer Timberline 2021, pour ceux qui veulent repousser un peu plus les limites

Avec la présentation de la version Timberline de son VUS Explorer, Ford emprunte une tendance très à la mode dans l’industrie, soit celle d’offrir des variantes plus compétentes pour la conduire hors route. La variante Timberline est conçue pour les familles qui souhaitent vivre un peu plus d’aventures avec leur VUS (par rapport à ce que la version régulière du modèle est en mesure d’offrir). Il s’agit de la première de ce qui sera probablement plusieurs éditions Timberline à travers la gamme de VUS de Ford.

L’apparence

Tout d’abord, l’édition Timberline a le look qu’il faut, à commencer par une calandre grise carbonisée, un logo Ford noirci et des accents sombres autour des feux, ainsi qu’un ensemble de crochets de remorquage rouges à l’avant. Ces derniers sont prévus pour 150 % du poids brut du véhicule. Sont également présents des phares antibrouillards exclusifs et un ensemble de feux auxiliaires Ford Performance, en option, pour la calandre, le tout pour un éclairage encore plus puissant dans les sentiers. L’édition Timberline reçoit également la peinture vert forgé métallisé que vous voyez ici.

Les capacités

Sur une note plus importante, la substance est à la hauteur du style. Ainsi, on retrouve des pneus tout-terrain Bridgestone Dueler à flancs hauts, de nouveaux amortisseurs à usage intensif et une hauteur de caisse augmentée de 0,8 pouce (8,7 pouces par rapport aux 7,9 pouces de l’Explorer régulier). Des amortisseurs spéciaux ont été empruntés à la variante Police Interceptor et réglés spécifiquement pour ce modèle. Les ressorts, les barres stabilisatrices et la crémaillère de direction ont également été adaptés. Ford a de plus inclus un ressort de rebondissement unique à l’avant qui sert à éviter que les impacts violents dans les sentiers ne soient trop ressentis dans l’habitacle.

Sous le véhicule se trouvent des plaques de protection pour l’avant et sous le moteur, la transmission et d’autres éléments clés. Avec la déclinaison Timberline, il est possible d’adopter un angle d’approche de 23,5 degrés (en hausse de 2,5) et un angle de départ de 23,7 degrés (en hausse de 1,7).

Pour l’aider à se déplacer, Ford a installé un nouveau différentiel arrière à glissement limité Torsen qui envoie le couple à la roue arrière qui a de la traction, tout en empêchant l’autre de patiner. Sans surprise, la transmission intégrale est de série. Le seul moteur de cette variante est un 4-cylindres turbo de 2,3 litres, qui développe 300 chevaux et 310 livres-pieds de couple, un bloc qui est associé à une transmission automatique à 10 rapports.

On notera également les sept modes de conduite disponibles via le système de gestion de terrain de la variante Timberline, dont les modes Trail et Deep Snow/Sand. Le contrôle de descente en pente est de série, tout comme le groupe de remorquage de classe III qui offre une capacité allant jusqu’à 2404 kg (5300 lb).

L’intérieur

Ici, les acheteurs vont profiter d’une finition Deep Cypress assortie à l’extérieur vert. Cette dernière est dotée d’un motif Stone Mesh et d’un support argenté pour la console centrale. Les panneaux de porte, quant à eux, sont ornés d’accents orange, tandis que les sièges, le volant et les garnitures de porte sont décorés de surpiqûres orange. Et bien sûr, il y a un écusson spécial sur les appuis-tête.

Ford équipe tous les modèles Timberline de revêtements de sol en caoutchouc et de garnitures de sièges ActiveX pour un nettoyage facile. Les aventuriers par temps froid apprécieront les sièges et le volant chauffants, de série.

Les acheteurs peuvent choisir parmi trois ensembles Outfitter. Appelés SkyBox, MegaWarrior et FrontLoader, chacun est axé sur différents types d’activités de plein air. Tous trois comprennent des tapis de sol toutes saisons, des barres transversales et un accessoire de toit Yakima.

Les prix

Le prix de départ du Ford Explorer Timberline 2021 est de 50 799 $, ce qui correspond à la version Limited du modèle (et il est inférieur à la version ST, plus sportive, ou à la variante Platinum, plus haut de gamme).