Hyundai rappelle plus de 390 000 véhicules en raison de risques d’incendie

Les choses ne s’améliorent pas pour Hyundai et ses rappels en raison de risques d’incendie. Cette fois, ce sont plus de 390 000 véhicules qui sont invités à l’atelier aux États-Unis et au Canada pour régler deux problèmes distincts susceptibles de provoquer des incendies à la hauteur du moteur.

Santa Fe Sport

La compagne la plus importante concerne plus de 203 000 Santa Fe Sport des années 2013 à 2015. Du nombre, 52 304 sont au pays. Transports Canada explique comme suit le problème que peuvent vivre les modèles : « sur certains véhicules, le liquide de frein peut pénétrer dans le module de commande hydraulique électronique (HECU) du système de freinage et causer un court-circuit. Le présent rappel remplace le R0172 (rappel 2020-410 de Transports Canada). »

Les propriétaires sont invités à se garer à l’extérieur et loin des structures jusqu’à ce que le problème soit résolu. Hyundai va « aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour inspecter le module de commande hydraulique électronique (HECU) et le remplacer si nécessaire. Le concessionnaire remplacera également le multifusible du système ABS. »

Le problème a causé 18 incendies aux États-Unis, mais aucun blessé, selon les documents qui ont été publiés par la NHTSA (National Highway Trafic Safety Administration).

Hyundai explique que ce rappel va améliorer la solution apportée en septembre 2020. La compagnie dit qu’elle a continué à enquêter après le dernier rappel et qu’elle a constaté que le remplacement du fusible réduirait le risque pour la sécurité. « Hyundai effectue ce nouveau rappel pour assurer la sécurité de ses clients », a déclaré l’entreprise via un communiqué.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Elantra, Veloster, Kona

L'autre rappel concerne près de 187 000 Elantra 2019 et 2020, ainsi que des modèles Kona et Veloster de 2019 à 2021. Du nombre, 60 968 unités sont situées au Canada. Toutes sont équipées du moteur 4-cylindres de 2 litres. Dans leur cas, « les segments racleurs d’huile du moteur pourraient être défectueux. Cela peut entraîner l’usure du moteur, ce qui peut en retour accroître la consommation d’huile. Cette situation pourrait éventuellement causer des bruits anormaux dans le moteur et le témoin d’avertissement de pression d’huile pourrait s’illuminer. Le moteur risque de tomber en panne si vous continuez de conduire le véhicule avec ces symptômes », explique Transports Canada.

Pour ce qui est de la solution, « Hyundai doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire l’inspection du moteur. Le moteur sera remplacé au besoin. Le concessionnaire effectuera également la mise à jour du logiciel du système de détection de bruit dans les segments de piston (PNSS), afin d’avertir le conducteur de dommages potentiels avant qu’une panne de moteur ne survienne. »

Les problèmes de défaillance de moteur et d’incendie au sein du groupe Hyundai-Kia ont touché plus de huit millions de véhicules depuis un peu plus de cinq ans.