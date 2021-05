Top 24 : Les meilleurs véhicules pour la famille en 2021 selon la revue Parents

Cette année encore, le magazine Parents se mouille en nommant ses meilleurs choix de véhicules pour la famille. Contrairement à l’an dernier toutefois, la publication allonge sa liste de véhicules recommandés de 20 à 24. En effet, le palmarès du magazine accueille cette année quelques catégories supplémentaires, le segment utilitaire qui compose sans surprise la majorité des modèles cités.

- Le magazine a également considéré les évaluations en matière de sécurité réalisées par l’institut américain NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

- L’angle « familial » de ce palmarès nécessite un test avec une experte du siège d’enfant. Abbie Patterson, propriétaire de la compagnie Super Car Seat Geek, a fait le test avec tous les types de sièges d’appoint pour enfants dans plus de 50 modèles automobiles.

- Le chroniqueur automobile Rob Stumpf a pris le volant des véhicules retenus parmi la listes des demi-finalistes pour évaluer le freinage, la direction, l’accélération et une panoplie de paramètres supplémentaires.

Sans plus tarder, voici la liste des 24 meilleurs véhicules pour la famille en 2021 selon le magazine Parents.

Minifourgonnettes – Meilleure polyvalence : Honda Odyssey

L’Odyssey de Honda représente un excellent choix encore une fois cette année, surtout depuis que le constructeur a décidé d’offrir sa boîte automatique à dix rapports sur toutes les livrées. Comme le rapporte le magazine, la versatilité de l’Odyssey est sans pareil, la minifourgonnette qui peut accueillir jusqu’à six sièges pour enfants en même temps.

Ce que Parents a aimé :

- Les sièges de la troisième rangée se rabattent facilement, ouvrant un grand espace de vie.

- La puissance est abondante grâce au moteur V6 associé à une transmission automatique à 10 rapports.

- L'Odyssey est étonnamment maniable quand vient le temps de la stationner.

- Les dispositifs de sécurité comprennent le freinage automatique.

- La mini-fourgonnette peut accueillir toutes sortes de sièges auto en deuxième et troisième rangées.

- Un aspirateur intégré !

Minifourgonnettes – Meilleure tenue de route : Chrysler Pacifica

La mécanique hybride rechargeable disponible avec la Pacifica de Chrysler abaisse sa moyenne de consommation sans pénaliser au chapitre des performances. La Pacifica doit faire face à des modèles rajeunis dans le segment cette année, mais elle se défend bien.

Ce que Parents a aimé :

- Le modèle a été rafraîchi pour 2021.

- Système à quatre roues motrices.

- Conduite confortable.

- Forte puissance de freinage.

- Peut potentiellement accueillir quatre sièges auto.

- Nouvelle caméra de vue du passager arrière.

Minifourgonnettes – Meilleur rapport qualité-prix : Kia Sedona

Une fois de plus en 2021, la Kia Sedona repart avec les honneurs du modèle avec le meilleur rapport qualité/prix à cause de son prix plus abordable dans sa livrée de base. Le magazine note toutefois qu’il n’est pas possible d’arrimer trois sièges d’enfants à la deuxième rangée dans le modèle le moins onéreux. Le changement de boîte de vitesses automatique (de six à huit rapports depuis l’année-modèle 2019) fait du bien à la douceur dans les changements de rapports.

À noter que la Sedona disparaitra de la gamme après l'année modèle 2021, afin d'être remplacée par la toute nouvelle Carnival 2022. D'ailleurs vous pourrez lire notre essai de ce modèle dès demain sur Auto123 !

Ce que Parents a aimé :

- Direction légère qui rend les manœuvres du véhicule faciles.

- Possibilité d'installer cinq sièges auto, soit 8 passagers en tout.

- Écrans tactiles disponibles au dos des sièges avant.

Minifourgonnettes – Meilleur choix écologique : Toyota Sienna Hybrid

Ce que Parents a aimé :

- La direction a été améliorée avec le passage à un groupe motopropulseur hybride.

- Compatibilité améliorée avec les sièges d'auto.

- Quatre à cinq sièges d'auto peuvent y entrer (si l'on choisit une banquette plutôt que des fauteuils capitaines).

- Le conducteur peut parler aux passagers arrière par le biais des haut-parleurs audio.

- Sept ports USB et une climatisation tri-zone.

VUS à trois rangées - Meilleure refonte, catégorie de luxe : Acura MDX

Ce que Parents a aimé :

- Le MDX 2022 redessiné est le modèle actuel, et il a été grandement amélioré.

- Le V6 est très puissant.

- On peut y placer jusqu'à cinq sièges auto.

- Grand espace de rangement dans le plancher de l'espace de chargement arrière.

VUS à trois rangées - Meilleure refonte : Kia Sorento

Ce que Parents a aimé :

- Bon prix pour le produit.

- L'économie de carburant.

- Les acheteurs ont un choix de moteurs possibles.

- Nouvelles technologies de sécurité impressionnantes.

VUS à trois rangées - Meilleur choix pour les aventures : Nissan Pathfinder

Ce que Parents a aimé :

- Une conduite plus souple grâce à la nouvelle transmission à 9 vitesses (pour le modèle 2022).

- La puissance et l'accélération impressionnantes du moteur V6.

- Possibilité d'installer jusqu'à cinq sièges d'appoint ou d'auto.

- La capacité de remorquage est de 2 720 kg (6 000 lb).

- 14 choix de couleurs.

VUS à trois rangées - Meilleur rapport qualité-prix : Volkswagen Atlas

Lorsque le constructeur allemand a lancé le développement de son VUS à trois rangées de sièges, il avait clairement l’Amérique du Nord comme cible. Le magazine a surtout été séduit par le prix abordable du VUS dans sa version la plus accessible.

Ce que Parents a aimé :

- Un freinage et une direction impressionnants pour un si gros véhicule.

- Avec une banquette à la deuxième rangée, il est possible de placer cinq sièges auto.

- Cockpit numérique disponible avec écran haute résolution.

VUS à trois rangées - Meilleur choix pour les longs voyages : Subaru Ascent

Le Subaru Ascent s’est joint à la fête des utilitaires à trois rangées de sièges il y a deux ans. Ici, le fait que toutes les livrées du véhicule sont équipées de la traction intégrale à prise constante se veut un avantage par rapport au reste du peloton. Du côté de la revue, on félicite le modèle également pour ses 19 (!) porte-gobelets à bord.

Ce que Parents a aimé :

- Excellente CVT (transmission à variation continue).

- Solide sur les terrains accidentés.

- Phares directionnels à DEL.

VUS à trois rangées - Meilleur roulement tranquille : Honda Pilot

Il faut l’avouer, le Honda Pilot a presque des airs d’Acura à l’intérieur, non seulement pour son équipement complet, mais aussi pour son silence de roulement. En fait, la magazine Parents va même jusqu’à comparer le Pilot à la Honda Odyssey tellement le VUS est confortable.

Ce que Parents a aimé :

- Moteur V6 plus que suffisant pour la taille du véhicule.

- Conduite douce et silencieuse.

- Les palettes de changement de vitesse, la climatisation à deux zones et la pause du moteur de circulation sont maintenant de série.

VUS à trois rangées - Meilleure technologie, catégorie de luxe : Volvo XC90

Ce que Parents a aimé :

- Les moteurs bicylindres offrent une forte puissance et des capacités de montée en puissance.

- Les capteurs de stationnement, pratiques pour un véhicule de cette taille.

VUS à trois rangées - Meilleur freinage : Mazda CX-9

Mazda est le petit joueur dans la cours des grands constructeurs automobiles. Si elle se débrouille très bien avec les ressources financières dont elle dispose, cela s'explique en partie par le fait que les designs de ses créations les plus récentes ont trouvé un public appréciable. Ainsi, bien que l'actuel CX-9 date de 2017, le plus grand VUS de Mazda n'a pas beaucoup vieilli. Le plaisir de conduire offert par le CX-9 ne doit pas non plus être sous-estimé comme argument de vente.

Ce que Parents a aimé :

- La pédale de frein s'ajuste (souple à basse vitesse et ferme à haute vitesse).

- La puissance surprenante du moteur 4 cylindres.

- Les accents et éléments intérieurs haut de gamme.

- Les essuie-glaces sensibles à la pluie.

VUS à deux rangées - Meilleur système de direction : Chevrolet Equinox

Depuis sa refonte pour l’année-modèle 2018, le VUS compact pffre une expérience de conduite améliorée et une meilleure qualité générale. Encore une fois cette année, le magazine Parents a jugé que la direction du Chevrolet était particulièrement précise, tandis que sa mécanique était puissante à souhait.

Ce que Parents a aimé :

- Le moteur fougueux offre de bonnes accélérations.

- La direction est rassurante.

- Les ancrages pour les sièges auto sont faciles à trouver.

- Un indicateur de distance de suivi vous indique combien de secondes vous sépare du véhicule qui vous précède.

VUS à deux rangées - Meilleure hybride : Subaru Crosstrek Hybrid

Subaru fait le pari que son deuxième Crosstrek Hybride connaisse un peu plus de succès que le premier qui faisait appel à une motorisation hybride conventionnelle. Avec un arrangement rechargeable, il est possible de rouler sur l’énergie du bloc de batteries, mais il ne faut malheureusement pas s’attendre à de grandes distances. Néanmoins, le modèle est le choix du magazine et ce, pour une deuxième année de suite.

Ce que Parents a aimé :

- Un freinage puissant et une direction douce.

- L'économie de carburant.

- Impressionnante fonction de centrage sur la voie.

VUS à deux rangées - Meilleure refonte : Nissan Rogue

La refonte du Rogue pour l'année 2021 est une grosse affaire pour la suite des choses chez Nissan, surtout que le modèle représente 30 % des ventes de la gamme. Heureusement pour le fabricant japonais, la réaction est plutôt positive.

Ce que Parents a aimé :

- Une refonte louable pour ce modèle.

- Un moteur plus puissant.

- Une meilleure économie de carburant.

- Portes arrière à grande ouverture.

VUS à deux rangées - Meilleur électrique : Ford Mustang Mach-E

Ce que Parents a aimé :

- Une accélération fantastique, même si elle offre une conduite douce et silencieuse.

- Bonne autonomie avec une charge complète, selon le modèle choisi.

- La largeur et la garde au toit de la deuxième rangée sont bonnes.

- Le coffre avant, qui peut être rempli de glace pour les fêtes d'avant-match !

VUS à deux rangées - Le meilleur pour les voyages en voiture : Subaru Forester

Ce que Parents a aimé :

- Le système AWD symétrique.

- La garde au sol élevée.

- L'intérieur spacieux.

- Rails de toit utiles en option.

VUS à deux rangées - Meilleur roulement silencieux : Buick Envision

Ce que Parents a aimé :

- La combinaison moteur/transmission est très puissante.

- De la place pour trois sièges auto à l'arrière, ce qui est génial pour un SUV à deux rangées.

- Une bonne isolation acoustique (pare-brise acoustique, micros spéciaux pour réduire les bruits, etc.) rend l'habitacle silencieux.

VUS à deux rangées - Meilleure technologie écologique : Toyota Venza

Ce que Parents a aimé :

- Le moteur 4 cylindres est complété par trois moteurs électriques pour un rendement solide du groupe motopropulseur.

- Toyota a installé un système de suspension amélioré pour une conduite plus souple et plus douce.

- Le toit ouvrant panoramique peut être réglé en mode transparent ou givré.

Berlines - Meilleure voiture hybride sport : Toyota Camry hybride

Ce que Parents a aimé :

- Spacieuse pour une berline.

- Beaucoup de puissance sous le capot.

Berlines - Meilleure voiture de luxe : Lexus ES350

Ce que Parents a aimé :

- Excellent système de suspension.

- Intérieur confortable.

- WiFi à bord de série.

Berlines - Meilleure voiture sport : Nissan Maxima

Ce que Parents a aimé :

- Élégante et assez spacieuse pour les (petites) familles.

- Perte d'espace pour les jambes.

Berlines - rapport qualité-prix pour un hybride : Honda Accord Hybrid

Ce que Parents a aimé :

- Écologique.

- L'économie de carburant.

- Des tonnes de technologies de sécurité.

Berlines - Meilleur en toutes conditions météo : Subaru Legacy

Ce que Parents a aimé :

- Le système AWD est imbattable dans cette catégorie.

- Encore une fois, bravo à la direction de Subaru.

- Taillée sur mesure pour les petites familles canadiennes.

- En cas de besoin, vous pouvez installer trois sièges d'auto à l'arrière.