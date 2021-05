De nouveaux dispositifs faciliteront le chargement et le remorquage avec le Ford F-150 2021

De nouveaux dispositifs conçus pour rendre le Ford F-150 2021 plus polyvalent feront leur apparition dans son volumineux catalogue d’options cet été.

« Nous nous efforçons sans cesse de produire une lignée de camions compétents, robustes et intelligents qui améliorent encore plus la productivité du client du F-150 », a déclaré Todd Eckert, directeur du marketing du groupe des camions Ford, dans un communiqué. Cet été, nous livrons trois nouvelles caractéristiques conçues pour améliorer l’expérience du client du F-150 tout en rehaussant la confiance lors du remorquage et du transport. »

Une question de balances

Le premier de ces dispositifs est un système de balances embarquées programmables. Il permet de surveiller le poids (ou charge utile) du matériel déposé dans la caisse du véhicule.

Après avoir programmé le poids autorisé sur l’écran tactile central du tableau de bord, ou à l’aide de l’application FordPass sur un téléphone mobile, l’utilisateur peut surveiller cette donnée en temps réel sur l’un ou l’autre de ces appareils.

De plus, quatre diodes électroluminescentes (DEL) logées dans les feux arrière agissent comme témoins lumineux pour indiquer aux personnes qui effectuent le chargement si la limite de poids est respectée ou non. Par exemple, lorsque les quatre DEL s’illuminent et que celle du haut clignote, le camion est trop chargé !

Un attelage intelligent

Un autre nouveau dispositif original vise à faciliter l’attelage d’une remorque tout en rendant cette opération plus sécuritaire. Il s’agit d’un attelage intelligent, un système exclusif à Ford dans cette catégorie. Ce dispositif mesure le poids au timon d’une remorque durant l’opération d’attelage pour aider l’utilisateur à mieux répartir le poids dans la remorque.

Pour l’utiliser, ce dernier doit d’abord configurer le type remorque sur l’écran tactile central ou sur son téléphone, une fois encore à l’aide de l’application FordPass.

Durant l’attelage, l’ordinateur de bord du véhicule calcule le poids au timon et affiche sur l’écran ou l’application FordPass des recommandations sur la répartition du poids ou la surcharge de l’attelage. Les quatre DEL des feux arrière servent ici aussi de témoins lumineux pour guider les personnes qui sont autour de la remorque.

Nouveau système d’amortissement

La troisième nouveauté offerte par Ford concerne aussi le remorquage. Il s’agit d’un système d’amortissement contrôlé en continu. Ce système a tout pour rendre le remorquage de lourdes charges agréable, puisqu’il permettra de maîtriser par l’action des amortisseurs les mouvements indésirables causés par les rebonds, le roulis et le tangage. Selon le constructeur, le conducteur bénéficiera aussi d’une direction plus précise, même lorsqu’il remorque une lourde charge.

Ces trois nouveaux dispositifs optionnels pourront être commandés dès le début de juin pour un véhicule livré vers la fin de l’été. Dans l’annonce faite cette semaine, Ford du Canada n’a pas dévoilé le coût de ces options. Ce sera à venir…