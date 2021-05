Location de cabriolet entre particuliers

Les beaux jours sont revenus et vous voulez partir en voiture pour vous “déconfiner” le corps et l’esprit. La location de cabriolet vous aidera à quitter votre grisaille (de Paris ou ailleurs) pour profiter du soleil, bien installé dans votre voiture, cheveux au vent.

Le cabriolet est une voiture décapotable, munie d’un toit rétractable ou d’une capote. À deux ou quatre places, les carrosseries du cabriolet vont des plus vintage aux plus modernes : torpédo, tourer, targa, speeder, roadster, landaulet...

C’est une voiture de sport très appréciée par les amateurs d’automobiles, mais pas que. En effet, très souvent les modèles décapotables sont choisis comme voiture de mariage.

Vous pouvez avoir envie de louer ce genre de voiture pour le prestige, pour le plaisir, les sensations et l’envie de conduire un cabriolet ancien ou le dernier modèle mis sur le marché.

Quelle que soit la raison, un weekend, des vacances, un mariage, un anniversaire… c’est un cadeau qu’on offre ou que l’on se fait pour profiter de la vie et retrouver le sourire.

Pourquoi louer un cabriolet entre particuliers sur Roadstr ?

Depuis 2015, une plateforme spécialisée dans la location de voiture entre particuliers vous permet de louer un cabriolet, une voiture de collection, de sport ou une gamme premium plus récente, en 3 clics… c’est Roadstr.fr.

Avec Roadster, fini les agences et leurs attentes aux comptoirs impersonnels, les tarifs exorbitants des options que l’on ne comprend pas toujours et surtout les parkings sales où l’on se perd pour trouver son véhicule que l’on n’a pas le droit de choisir lors de sa réservation.

En effet, sur Roadstr vous louez à des propriétaires passionnés, qui sont aux petits soins pour leurs véhicules et leurs clients. Par exemple, il n’est pas rare qu’ils viennent vous chercher en gare TGV ou à l'aéroport dans leur voiture que vous aviez réservée.

Aussi, en plus d’un meilleur service, les tarifs sont attractifs et ils vous permettent de conduire sans vous ruiner une belle premium comme la Mustang Cabriolet, la Mini Cabriolet ou une Golf décapotable. Il y a des bien plus sportives comme la Tesla Roadster et une très large gamme de Porsche Cabriolets.

Y sont aussi référencés des voitures anciennes avec les Coccinelles cabriolet, de nombreuses Jaguar cabriolet et la Mercedes-Benz 220 S Cabriolet qui est peut-être la plus belle de toutes.

Et enfin, ne parlons pas des craquantes Mehari ou Mini Moke qui font fureur l’été au bord des plages branchées.

En louant son cabriolet, le propriétaire partage aussi sa passion avec d’autres amateurs de belles voitures et c’est ainsi que de petits bijoux d’automobile voient leur durée de vie s’allonger puisque les frais d’entretien sont ainsi couverts par les revenus de la location.

Vous êtes en sécurité, la plateforme Roadstr procède à des vérifications quant à l’identité des loueurs et des locataires. Leurs coordonnées, l’état de la voiture proposée en location, les capacités de paiement des personnes qui réservent garantissent la sécurité de l’ensemble des transactions.

Chaque voiture louée bénéficie d’une assurance tous risques, d’une assistance zéro kilomètre pour une prise en charge en cas de panne au démarrage… sans frais supplémentaires.

Les services d’un chauffeur expérimenté peuvent même vous être proposés selon les offres. C’est l’idéal pour les mariages et autres cérémonies.

La facilité de réservation et les prix accessibles vous permettront même de renouveler l’expérience quand vous le souhaitez.

Roadstr est une plateforme française de mise en relation entre amateurs passionnés d’automobiles de collection, de sport et de luxe, où vous avez la possibilité de louer une large gamme de cabriolets à un prix très abordable.