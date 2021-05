Le Hennessey Mammoth 1000, plus rapide qu’un Dodge Durango SRT Hellcat

John Hennessey est un adepte de la démesure. Ce motoriste établi au Texas vient de lancer un imposant utilitaire à sept places de plus de 1 000 chevaux. Baptisé Mammoth 1000, pour évoquer la puissance de son moteur, il relègue des modèles de haute performance comme le Dodge Durango SRT Hellcat au rang de vulgaire jouet pour enfant !

Le Hennessey Mammoth 1000 est construit sur la base d’une camionnette Ram TRX. Le motoriste texan allonge sa cabine jusqu’au hayon arrière. Cette modification donne une vitre latérale arrière particulièrement longue à sa carrosserie. De plus, l’intérieur a des sièges baquets à l’avant et au centre, et une banquette à l’arrière. Naturellement, l’aire à bagages derrière tout cela s’avère substantielle.

Conçue pour les promenades à l’écart du bitume, la suspension du Mammoth est rehaussée de 6,4 centimètres et elle dispose d’un ensemble de nivellement pour le train avant. Ses roues Hennessey de 20 pouces à 10 rayons sont chaussées de pneus de 35 pouces et pour bien voir dans le noir le parechoc avant comporte plusieurs projecteurs à DEL.

Comme la camionnette du même nom qu’avait présenté Hennessey en janvier, l’utilitaire est animé par un V8 à compresseur de 6,2 L modifié par l’entreprise texane. Une transformation radicale hausse sa puissance de 310 à 1 012 chevaux, alors que son couple bondit de 319 à 969 livres-pied ! De quoi propulser ce mastodonte de 0 à 96 km/h en 3,2 très brèves secondes. Le Dodge Durango SRT Hellcat a besoin de 3,5 secondes pour faire de même !

Offert à partir de 375 000 $US, l’utilitaire Mammoth restera pour le moins exclusif. Pas plus de 20 exemplaires seront produits, alors que Hennessey a annoncé la fabrication de 200 exemplaires de la camionnette du même nom !

