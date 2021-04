Le Ford Mustang Mach-E GT Performance 2021, le nec plus ultra électrisant

Le chat — ou plutôt le pony — est enfin sorti du sac ! Ford a dévoilé les détails relatifs à la version la plus puissante de son utilitaire électrique : le Mustang Mach-E GT Performance 2021.

D’entrée de jeu, précisons qu’au Canada, Ford n’offrira que la version haut de gamme Mustang Mach-E GT Performance, et non le Mach-E GT ordinaire, qui figure au catalogue chez nos voisins des États-Unis. Et c’est mieux ainsi. À quoi bon se satisfaire d’une demi-mesure lorsqu’on veut le nec plus ultra ?

En effet, le Mustang Mach-E GT Performance procure plus de oomph à son conducteur grâce à une motorisation électrique produisant 480 chevaux et 634 lb-pi de couple. C’est autant de puissance qu’un GT ordinaire, mais avec 34 lb-pi de plus.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

La comparaison avec le coupé Mustang Mach 1 Performance est plus impressionnante encore, puisque ce VÉ dispose d’autant de puissance, mais avec 214 lb-pi de couple additionnelles !

Toute cette puissance se traduit par une d’accélération de 0 à 100 km/h réalisée en 3,7 secondes. En prime, le Mustang Mach-E GT Performance dispose de quatre roues motrices. Cette particularité qui ajoute à la dynamique du véhicule échappe depuis toujours au populaire pony car. À cela s’ajoute une autonomie optimale de 378 km pour le VÉ (comparativement à 402 km pour le GT ordinaire).

On reconnaîtra cet utilitaire électrique de haute performance à son bouclier avant distinct et son emblème illuminé, de même qu’à ses roues en alliage de 20 pouces noir ébène chaussées de pneus Pirelli 245/45R20 à gomme d’été.

Le Mach-E GT Performance est également muni d’une suspension MagneRide et de disques de freins avant de grand diamètre (385 millimètres) doublés d’étriers Brembo peints en rouge. À l’intérieur, il se distingue par ses sièges moulants Ford Performance habillés de tissu gris ActiveX à empiècements et surpiqûres métallisées.

Sa dotation comprend un mode de gestion de la motorisation que Ford qualifie tout simplement de débridé ! Conçu pour servir sur une piste de course, il « offre une traction plus axée sur la performance et le contrôle de la stabilité », explique le constructeur.

Le système de conduite semi-autonome BlueCruise figure parmi les options proposées par le constructeur. L’acheteur a aussi un choix de huit couleurs, dont le cyber orange métallisé trois couches, teinte exclusive à ce bolide.

Offert à partir 82 995 $ environ, le constructeur promet les premières livraisons pour cet automne. Il faut noter que ce prix de détail suggéré du fabricant (PDSF) rend le Mach-E Performance inéligible aux incitatifs à l’achat et à la location offerts par les gouvernements du Québec, de la Colombie-Britannique et du Canada. Pour être admissible à ces rabais, le PDSF d’un VÉ ne doit pas dépasser 60 000 $ pour le programme québécois et 55 000 $ pour les autres programmes.