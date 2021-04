Volkswagen Canada annonce les prix pour son Taos

La division canadienne de Volkswagen a annoncé les prix de son nouveau VUS Taos qui doit voir le jour cet été comme modèle 2022.

Plus petit que le Tiguan, il verra son prix être inférieur de 3100 $ à ce dernier, du moins en configuration de base ; l’offre va s’amorcer à 28 645 $ pour la version Trendline, frais de transport et de préparation inclus. Notons que cette version sera servie en configuration à traction.

Viendra ensuite dans la gamme la variante Comfortline qui, elle, proposera la traction intégrale d’entrée de jeu. Son prix : 34 345 $, toujours en incluant les frais. Quant à la déclinaison haut de gamme Highline, il faudra débourser 38 645 $ pour y avoir droit.

Le modèle est attendu en juillet chez les concessionnaires. Les amateurs de la marque espèrent retrouver avec ce dernier l’esprit de l’ancien Tiguan, c’est-à-dire un produit Volkswagen plus compact et agréable à conduire. On sait que la marque allemande nous a proposé des VUS très américanisés au fil des dernières années avec la génération actuelle du Tiguan et le plus imposant Atlas.

On ne tardera pas à être fixés.

