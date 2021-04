Volvo Canada passe au vert... même au bureau

Il n’y a pas que les véhicules du constructeur suédois Volvo qui deviennent verts. Volvo Canada a annoncé aujourd’hui un partenariat avec le fournisseur canadien d’énergie verte Bullfrog Power. Cette entente va permettre au siège social du constructeur, qui est situé à Richmond Hill, en Ontario, d’être alimenté à 100 % en électricité verte.

Matt Girgis, directeur général de Volvo Canada, racontait ce qui suit : « Chez Volvo, la durabilité est tout aussi importante que la sécurité. Choisir de soutenir notre siège social avec de l’énergie renouvelable à 100 pour cent est une façon simple et efficace pour nous de démontrer notre engagement envers un avenir énergétique propre. »

Les générateurs de Bullfrog Power injecteront de l’électricité propre dans le réseau, et non polluante. Celle-ci va correspondre à la quantité d’énergie conventionnelle utilisée par Volvo à son siège social canadien. L’énergie verte de Bullfrog provient d’un mélange d’énergie éolienne et d’énergie hydraulique à faible impact provenant de nouvelles installations canadiennes d’énergie renouvelable.

Cette initiative s’inscrit bien entendu dans le cadre de l’objectif de la compagnie d’atteindre la neutralité dans toutes ses activités mondiales d’ici 2040. Rappelons que le constructeur s’est également engagé à ce que les véhicules entièrement électriques représentent la moitié de ses ventes mondiales d’ici 2025, soit dans quatre ans seulement.

