Cadillac annonce les prix du VUS Lyriq 2023

Cadillac a annoncé le prix auquel son premier VUS électrique. Le Lyriq 2023 sera vendu au prix de 68 898 $ au Canada, frais de transport inclus. La nouvelle a été dévoilée aujourd’hui alors que la version de production du modèle a été montrée pour la première fois.

La construction du Lyriq doit s’amorcer au cours du premier trimestre de 2022 à l’usine General Motors (GM) de Spring Hill, au Tennessee.

Rory Harvey, vice-président de Global Cadillac, a déclaré que la fourchette de prix du Lyriq est « très, très concurrentielle » par rapport aux autres véhicules électriques de luxe.

« Les prix du Lyriq et des autres véhicules électriques doivent être similaires à ceux des modèles à essence si on veut procéder au remplacement de notre gamme actuelle d’ici 2030 », avait déclaré Steve Carlisle, président de GM Amérique du Nord, en août dernier, faisant allusion au prix du Lyriq.

GM s’est engagée à consacrer 27 milliards au développement de véhicules électriques et à conduite autonome. Elle prévoit introduire 30 modèles tout électriques à travers le monde d’ici 2025, dont une vingtaine seront proposés en Amérique du Nord. Le constructeur vise une gamme entièrement électrifiée d’ici 2035 et Cadillac est au centre de cette transformation.

« Nous quitterons cette décennie en tant que marque de véhicules électriques, ce qui signifie que nous ne vendrons plus de modèles à moteur à combustion interne d’ici 2030 », a déclaré Rory Harvey lors d’un point de presse.

Cadillac lancera une nouvelle publicité mettant en vedette le Lyriq lors de la diffusion des Oscars, le dimanche 25 avril prochain

La version de production du Lyriq est presque identique au concept que Cadillac a dévoilé en août dernier.

« Tout le monde sait que Cadillac est très douée pour réaliser des prototypes. Ce que nous voulions vraiment faire ici, c’était de livrer le concept… et cela dans les moindres détails », a déclaré Andrew Smith, directeur général du design de Cadillac.

Par rapport à l’étude dévoilée l’an dernier, le Lyriq propose des roues légèrement plus petites et des portières de conception différente. La version de série est également équipée de cinq sièges plutôt que de quatre et de deux porte-gobelets au lieu d’un seul.

Le Lyriq, alimenté par des batteries Ultium exclusives à GM, va proposer une autonomie d’environ 500 kilomètres et va avancer une puissance de 340 chevaux.