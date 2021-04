Toyota rappelle 373 000 Venza pour un problème de coussins gonflables

Toyota procède au rappel de quelque 373 000 VUS Venza des années 2009 à 2015, dont environ 80 000 sont immatriculés au Canada.

La raison : des fils à l’intérieur de la portière du conducteur pourraient être endommagés et empêcher les coussins et rideaux gonflables latéraux de se déployer en cas de collision. Il est toutefois possible qu’un témoin lumineux vous informe du problème.

Concrètement, en raison de l’usure, les fils situés à l’intérieur de la portière du côté du conducteur peuvent commencer à frotter contre une bague dans la porte, ce qui pourrait endommager le capteur des coussins et le rendre inopérant.

Toyota a déclaré avoir reçu 31 rapports d’incidents et 56 demandes de garantie aux États-Unis en raison de ce problème.

Le rappel devrait commencer le 31 mai. Toyota estime que moins d’un pour cent des propriétaires pourraient être confrontés à ce problème. La compagnie va rembourser ceux qui ont déjà payé pour des travaux connexes.

Les concessionnaires vont procéder à une inspection et, si nécessaire, remplacer la pièce défectueuse. Le tout sera fait gratuitement, bien sûr.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!