Enquête sur les coussins gonflables de 750 000 véhicules GM

L’administration américaine de la sécurité routière, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), a ouvert une enquête sur un problème potentiel avec un voyant de coussin gonflable que l’on retrouve dans 749 312 véhicules fabriqués par General Motors. Le problème pourrait empêcher les coussins de se déployer en cas d’accident.

L’agence, selon des documents publiés sur son site web, a commencé une évaluation préliminaire après avoir reçu 15 plaintes de consommateurs sur les dysfonctionnements présumés du système, et ce, sur des véhicules GM des années 2020 et 2021. Les produits visés sont les Chevrolet Silverado, Tahoe et Suburban, les GMC Sierra, Yukon et Yukon XL, ainsi que les Cadillac Escalade et Escalade ESV.

Les véhicules concernés par l’enquête ont été impliqués dans six accidents qui ont fait huit blessés, mais aucun mort, selon la NHTSA.

L’agence a déclaré qu’elle procédait à « l’ouverture de cette enquête préliminaire afin de déterminer la portée et la gravité du problème potentiel afin d’évaluer pleinement les risques liés à la sécurité. »

C’est le site Automotive News qui rapporte cette nouvelle et au moment d’écrire ces lignes, GM n’avait pas répondu à sa demande d’informations sur cette situation.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!