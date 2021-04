Ford Mustang, le coupé sportif le plus vendu sur la planète

L’histoire de la Ford Mustang est impressionnante à tous les points de vue. Il y a eu des moments forts et d’autres plus sombres, mais au-delà de tout ça, il y a cette longévité qui est fascinante. A-t-on besoin de rappeler que le modèle a vu le jour le 17 avril 1964, soit il y a exactement 57 ans si l’on se projette samedi prochain.

Et le modèle continue de participer à l’écriture de l’histoire de l’automobile. Hier, Ford a laissé savoir via un communiqué que son véhicule iconique a une fois de plus été le coupé sportif le plus vendu sur la planète. Ces affirmations sont basées sur les données d’immatriculation de l’année 2020 du cabinet d’études IHS Markit.

Selon ces dernières, Ford a vendu 80 577 Mustang dans le monde l’année dernière, ce qui représente 15,1 % du marché mondial des coupés sportifs, selon le constructeur. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 14,8 % de l’année précédente.

Mieux, la Mustang hérite de ce titre pour une sixième année consécutive.

La Mustang a également remporté le titre de voiture sport la plus vendue pour la deuxième année consécutive, selon Ford, mais le constructeur n’a pas communiqué de chiffres de ventes spécifiques pour ce segment de marché.

De plus, Ford rapporte que les ventes des versions de performance Bullitt et Shelby ont augmenté de 52,7 % en 2020 par rapport à l’année précédente. Il sera intéressant de voir quelle direction prendra cette donnée, car la compagnie abandonne les variantes Bullitt, Shelby GT350 et Shelby GT350R pour 2021. En revanche, elle accueille dans la gamme la Mach 1 et la Shelby GT500 est toujours au menu.

Aux États-Unis, en terre natale, la Mustang a aussi été la voiture sport la plus vendue pour la sixième année consécutive, cette fois grâce à 61 090 ventes. Ce pays demeure le marché le plus important pour la Mustang, soit avec environ deux tiers des ventes, selon Ford. Le Texas (8600 transactions), la Californie (6200) et la Floride (5864) ont été les territoires où le plus de modèles ont été réclamés, toujours selon Ford. Les chiffres de vente globaux ont toutefois diminué de 15,7 % par rapport à 2019, principalement en raison de la pandémie.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut constater avec le recul le succès de la stratégie de Ford à travers la planète. Lorsque le modèle nous avait été présenté en 2014, on assistait aux débuts de la première Mustang qui allait être offerte sur les cinq continents. Près de sept ans plus tard, ça permet à la compagnie de nous annoncer qu’en Hongrie, les ventes ont augmenté de 68,8 % en 2020 par rapport à l’année précédente. D’autres résultats positifs ont aussi été enregistrés aux Pays-Bas (38,5 %), au Danemark (12,5 %), en République tchèque (5,6 %) et en Autriche (4 %).

Qui l’eût cru !

La prochaine génération de la Mustang est attendue en 2022 en tant que modèle 2023.