Mazda entre dans la sphère électrique avec le MX-30

Mazda Canada présente ce matin le premier véhicule entièrement électrique du constructeur. Le MX-30 a été présenté pour la première fois au monde il y a environ 18 mois, certains s’en souviendront, lors du Salon de l’automobile de Tokyo d’octobre 2019. Maintenant, voyons le modèle tel qu’il sera commercialisé à l’intérieur de nos frontières. Notez que cela se fera à partir de cet automne, mais uniquement au Québec et en Colombie-Britannique dans un premier temps.

Mazda clame avec conviction que son MX-30, bien qu’il soit entièrement électrique, est conçu pour offrir la même dynamique de conduite que les autres voitures et VUS de la marque. La nouvelle technologie du groupe motopropulseur électrique fournira une puissance de 144 chevaux et un couple maximal de 200 livres-pieds. Mazda affirme avoir apporté des ajustements à son architecture de véhicule SkyActiv afin d’offrir une expérience de conduite optimale avec ce nouveau véhicule électrique.

Le système de batterie du MX-30 est construit autour d’une pile lithium-ion de 35,5 kWh qui peut être rechargée à 80 % de sa capacité en 36 minutes dans une station de recharge rapide.

« Le MX-30 est la première étape de notre approche multisolution en matière d’électrification. Celle-ci tient compte de nombreux facteurs qui nous permettront de continuer à offrir les bons produits à nos clients alors que les demandes du marché continuent d’évoluer. L’introduction du MX-30 BEV amorcera une évolution vers des modèles plus électrifiés, notamment une approche hybride rechargeable avec un générateur rotatif pour le MX-30, un hybride rechargeable pour notre nouvelle plateforme pour gros véhicules, ainsi qu’un hybride traditionnel pour notre nouveau multisegment à venir qui sera construit aux États-Unis. » – David Klan, président et chef de la direction, Mazda Canada

En ce qui concerne le design, les images en disent long, mais Mazda souligne que le MX-30 reflète une évolution de la philosophie de design Kodo qui met l’accent à la fois sur l’innovation futuriste et le maintien d’un sentiment de familiarité. La coque extérieure est relativement minimaliste et on note un style coupé dans la ligne de toit du modèle qui semble s’incliner vers le bas plus qu’elle ne le fait en réalité grâce aux bords extérieurs qui se « détachent » du toit lui-même.

L’intérieur est également minimaliste, jusqu’à un certain point du moins, car nous pouvons nous attendre à une gamme complète de technologies et d’équipements modernes, ainsi qu’à des boutons pour y accéder. La console centrale flottante est nouvelle et comprend un levier de vitesses électronique, une molette centrale et des boutons pour ceux qui les préfèrent. Autre nouveauté, un écran de sept pouces permet de contrôler le système de climatisation.

Les propriétaires pourront effectuer diverses opérations à distance via les services connectés de Mazda, comme le verrouillage des portes et le réglage de la climatisation, mais ils pourront aussi vérifier le niveau de charge de la batterie et l’état de la recharge.

Une fois que le MX-30 BEV sera parmi nous, Mazda affirme qu’elle lancera le modèle PHEV (hybride rechargeable) qui marquera le retour de la technologie du moteur rotatif de la firme après presque 10 ans d’absence. Mais sa fonction principale sera désormais de réalimenter la batterie au lieu d’alimenter les roues. Cela signifie que la version PHEV sera toujours en mode électrique ; la différence est que, contrairement au modèle BEV, qui ne dispose pas du moteur rotatif pour faire fonctionner sa batterie, vous pourrez recharger le PHEV pendant que vous conduisez.

Pour l’instant, il n’y a pas d’information sur les prix, mais nous nous attendons à ce qu’ils soient communiqués à l’approche de la date de l’arrivée du modèle en concession.