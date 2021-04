Hyundai s’amuse en électrifiant une vieille Pony

Le département de design de Hyundai s’est bien amusé. Dans le cadre d’un projet mené par Hak Soo Ha, le responsable du design intérieur au sein de l’entreprise, les stylistes se sont donné la permission de déshabiller une Pony de première génération. Au passage, ils l’ont équipé d’une motorisation électrique, de phares et de feux modernes, ainsi que d’un intérieur lui donnant une allure digne de notre siècle.

Le résultat est discrètement apparu sur Instagram et dans un communiqué visant à célébrer le nouveau centre client de Hyundai qui est situé à Busan, en Corée du Sud. La voiture est également équipée de rétroviseurs extérieurs montés sur les ailes et d’instruments à tubes Nixie, à la fois rétro et futuristes, qui incarnent le summum du style des années 1970.

Ce qui est le plus intéressant, c’est qu’on s’est servi d’un modèle d’époque plutôt que de créer une carrosserie inspirée du passé.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

La Hyundai Pony Heritage EV n’est pas seulement un témoignage de l’esprit créatif du département de design de la compagnie, qui est sous la direction de Luc Donckerwolke, mais il s’agit aussi d’un homme à Giorgio Giugiaro, le père du modèle qui a été dévoilé il y a 47 ans au salon de l’automobile de Turin (1974).

Et ce qui est doublement intéressant à travers tout ça, c’est que cette Pony a servi d’inspiration pour le design de l’Ioniq 5, le premier modèle qui va sortir de la division tout électrique mise sur pied par l’entreprise.

Quant à la Pony, elle a été la première véritable voiture de Hyundai. Il s’agissait d’un modèle compact construit sur une plateforme à propulsion relativement conventionnelle. Le modèle à hayon portant deux portes que Hyundai a utilisé pour ce projet est arrivé quelques années plus tard sur le marché, conservant le style du modèle à quatre portes. Cette génération de la Pony n’a jamais été vendue en Amérique du Nord, mais nous avons très bien connu la suivante.

Hyundai est clair à propos du modèle qui a été montré : « N’y attachez pas trop d’importance. C’est sorti de nulle part, comme une œuvre d’art. »

N’empêche, quelque chose nous dit que le véhicule connaîtrait un succès fou.