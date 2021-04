Essai de la Toyota Corolla hybride 2021 : là pour rester

Auto123 met à l’essai la Toyota Corolla hybride 2021.

Quand on parle de véhicules hybrides chez Toyota, la Prius est le modèle qui vient tout de suite en tête. Et souvent, les mots qui suivent sont du type, « je n’aime pas le look », « elle est laide », « Toyota aurait pu faire un effort », etc. Mais si son apparence ne plaît pas à tout le monde, une fois qu’on goûte à sa frugalité, son autonomie et sa vie à bord, on oublie son style.

En matière d’apparence, la Corolla s’est mieux tirée d’affaire au fil des ans, de sorte qu’elle a le mérite d’avoir survécu les décennies et d’être encore proposée à la vente sur plusieurs continents. Respect !

Malgré tout ça, elle est perçue comme une voiture plate à conduire, bonne pour le trajet du point A au point B, et en même temps très fiable, abordable et économe. Concernant ce dernier point, Toyota a cru pouvoir faire encore mieux en joutant une version hybride à la famille. Mentionnons qu’il n’existe pas moins de huit déclinaisons de ce modèle. Débutant à 21 519 $ en configuration à boîte manuelle à six rapports, la Corolla plafonne à 31 119 $ toute équipée. La version qui nous intéresse, l’hybride, se négocie à 27 259 $.

L’extérieur

À l’avant, on remarque tout de suite les phares à DEL effilés en forme de J avec au milieu une calandre un peu béante ; première considération ; faire attention lors des manœuvres de stationnement. Sur les côtés, une petite mention « Hybrid » sur le dessus de l’aile avant. À l’arrière, des feux à DEL en amande reliés l’un à l’autre par une bande rougeâtre non lumineuse. Le style global de cette Corolla n’est pas désagréable à regarder.

L’intérieur

Une fois à bord, on retrouve l’essentiel. Notre regard est en premier lieu attiré par l’écran de huit pouces installé au sommet de la console centrale. Juste en dessous, les commandes de la climatisation automatique (une zone). Un peu plus bas se cache l’emplacement pour la recharge sans fil de votre téléphone (livrable avec le groupe Premium), les sièges chauffants à deux vitesses et le levier de la boîte de vitesse avec les différents modes de conduites.

Devant le conducteur, un écran TFT de sept pouces attire également l’attention. Ce dernier est facilement réglable grâce aux différentes commandes qui se trouvent sur le volant. L’ensemble se prend bien en main et on trouve tout de suite nos repères.

Petit bémol, cependant ; lorsque vient le temps de connecter physiquement notre téléphone pour utiliser Apple CarPlay, il faut chercher où est le bon port USB. Il y en a un dans la console centrale et un autre bien caché sous le tableau de bord, à la droite de la recharge sans fil.

Parmi les autres caractéristiques intérieures, il faut souligner la bonne grâce de Toyota d’avoir mis des glaces assistées à montées et à descentes automatiques à toutes les places. Plusieurs voitures bien plus chères n’offrent toujours pas ce genre de fonctionnalité.

La conduite

Au volant, dès les premiers kilomètres, on remarque la douceur de la conduite. D’ailleurs, même s’il s’agit d’une voiture hybride qui passe du mode tout électrique au moteur à combustion, l’action se fait sans que le conducteur s’en aperçoive, et reste cette sensation de confort.

La voiture répond bien à la direction et on enchaîne les virages dans la douceur et la confiance. C’est peut-être là où certains diront que des voitures comme celle-ci sont dépourvues de sensations, mais nous sommes persuadés que la majeure partie des acheteurs de Corolla voudront s’en procurer une justement parce qu’elle inspire confiance et sécurité.

D’ailleurs, sur ce point, la Corolla est équipée de la technologie Toyota Safety Sense 2.0. Cela signifie que côté sécurité, vous êtes blindé. Vous avez droit au régulateur de vitesse adaptatif, au système d’alerte de sortie de voie (avec un bip d’abord, puis suivi de légers mouvements de correction à la direction), à l’aide au maintien dans la voie, aux feux de route automatiques et au système de précollision avec détection des piétons. À cela viennent s’ajouter d’autres éléments de sécurité de série tels le moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière et 10 coussins gonflables.

Mécaniquement, on a droit à 121 chevaux pour faire avancer la Corolla hybride. Rien pour se pavaner devant les copains ! Sauf que, en réalité, le moteur 4-cylindres de 1,8 litre aidé d’un moteur électrique vous donne l’impression d’en avoir plus sous le capot. Tout cela favorisé, ou désavantagé, par une boîte CVT (transmission à variation continue), sur laquelle nous ne dirons rien. Elle fait son travail adéquatement, sans plus.

L’ensemble nous donne une consommation officielle combinée de 4,5 litres aux 100 km. À noter qu’en hiver, avec des températures aussi basses que -15 Celsius et une tempête de neige durant notre semaine d’essai, nous avons réalisé une moyenne combinée de 6 litres après avoir roulé un peu moins de 500 km, ce qui n’est pas mal du tout. Il serait intéressant de reprendre ce véhicule en été pour voir si nous pouvons tout au moins nous rapprocher des chiffres officiels. Rappelons tout de même que la version non hybride consomme — officiellement — 7,1 litres aux 100 km.

Un autre détail : il y a trois modes de conduite avec cette Corolla hybride, soit Normal, ECO et Power. Nous avons utilisé le mode Normal toute la semaine, car nous avons trouvé que c’est lui qui se fait le plus discret. Le mode ECO rend le véhicule exécrable sur la route tellement la puissance est limitée. Nous avons utilisé ce mode seulement une fois, lors d’une tempête de neige. Nous voulions éviter de faire patiner inutilement les roues avant lors des accélérations. Le mode Power rend le véhicule plus vif, mais le moteur se fait plus entendre. Donc, pour le confort global et la santé des tympans de tous les occupants, le mode Normal s’avère celui de la sagesse.

Côté freinage, avec cette Corolla hybride, il a fallu un temps d’adaptation supplémentaire pour réussir à bien doser la pédale. Les freins semblent mordre soudainement, ce qui donne des à-coups. Cela est dû à la transition entre les freins régénérateurs qui permettent la recharge de la batterie, et les freins mécaniques.

Les différentes versions

Il existe une seule version hybride. À 27 259 $, vous avez bien entendu les systèmes de sécurité mentionnés plus haut, la climatisation automatique, les sièges avant chauffants et, bien entendu, les applications Apple Carplay et Android Auto. Pour 2000 $ de plus, vous avez droit, avec le groupe Premium, au siège conducteur réglable électriquement en huit positions, la recharge sans fil, les sièges arrière chauffants, un volant chauffant gainé de cuir et des sièges en cuir Softex.

Conclusion

Globalement, même si la Corolla hybride n’a rien de particulièrement extravagant, il s’agit d’une petite voiture plutôt attrayante, et ce, à la hauteur de son prix, un des plus bas pour un produit hybride sur le marché. Sa consommation, son confort (pour le prix payé), son habitacle spacieux et toute la technologie embarquée à bord sont autant d’éléments qui militent également en sa faveur. Bref, un détour s’impose.

On aime

Économie de carburant

Confort

Technologie et sécurité

Douceur de la mécanique

On aime moins

Manque de sensation

Freinage saccadé

Certains modes de conduites peu intéressants

Bouche béante à l’avant

La concurrence principale

Honda Insight

Hyundai Ioniq hybride

Kia Niro hybride

Toyota Prius