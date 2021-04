Le Volkswagen ID.4 sera admissible aux rabais gouvernementaux

Le Volkswagen ID.4 va débarquer en Amérique du Nord au cours des prochains mois. Cette semaine, la division canadienne de l’entreprise a fait connaître son prix. Ceux intéressés par ce dernier seront heureux d’apprendre que celui-ci va lui permettre de se qualifier pour les rabais gouvernementaux.

Ainsi, la version de base de l’ID.4 sera offerte à 44 995 $ au Canada. On parle ici de la variante Pro qui va se présenter avec une configuration à propulsion. Le rabais de 5000 $ du fédéral pourra donc être appliqué, ainsi que les incitatifs qui ont cours au Québec (8000 $) et en Colombie-Britannique (3000 $). Construit sur la plateforme MEB qui est dédiée à l’électricité, cette variante va proposer une capacité de 201 chevaux et 229 livres-pieds de couple. Et, grâce à sa pile de 82 kWh, son autonomie va se chiffrer autour de 400 kilomètres.

Incidemment, le véhicule sera d’abord offert au Québec et en Colombie-Britannique chez certains concessionnaires triés sur le volet. L’Ontario suivra, ainsi que le reste du pays.

Une deuxième variante Pro, mais à rouage intégral, sera plus tard proposé au prix de 49 995 $. La puissance de cette dernière sera supérieure, soit autour de 300-325 chevaux. Un groupe d’options à 8000 $ sera aussi proposé, question de rehausser le niveau d’équipement tout en respectant les normes pour l’admissibilité aux rabais gouvernementaux. L’ensemble en question va, entre autres, avancer des roues de 20 pouces, un toit panoramique et un écran de 12 pouces plutôt que de 10 pour le système multimédia.

La production nord-américaine du modèle devrait s’amorcer en 2022 à l’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee. Cependant, nous n’aurons pas à attendre jusque-là pour profiter d’unités, car on prévoit l’arrivée du produit chez nous quelque part au cours de l’année 2021.

Nous aurons bien sûr plus de détails sur ce véhicule lorsque nous aurons l’occasion d’en prendre le volant.

