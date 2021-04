Une autre Corvette détruite dans une baie d’entretien

Certains se souviendront que l’an dernier, le propriétaire d’un modèle de nouvelle génération de la Chevrolet Corvette (C8) a vu sa nouvelle possession être détruite alors qu’elle était tombée du pont élévateur où elle prenait place dans l’atelier d’un concessionnaire.

La nouvelle avait fait le tour du Web à la vitesse de l’éclair. Chevrolet était finalement intervenu pour régler la situation avec le client (avec une voiture), mais ce fut tout de même un moment embarrassant pour le concessionnaire en question.

Incroyablement, la même situation vient de se produire, cette fois avec un autre propriétaire de C8. Malheureusement, on a peu d’informations sur l’incident, outre le résultat évident, soit les dommages causés à la voiture.

Un membre du forum Corvette a publié des photos de la Corvette bleue partiellement suspendue à un pont élévateur à deux montants dans un centre de service. Il n’a pas fourni d’explications sur les images, se contentant de dire qu’elles lui avaient été envoyées par un membre de sa famille.

On ne sait pas si cette mésaventure s’est produite chez un concessionnaire Chevrolet ou dans un garage privé. La première possibilité serait plus étonnante, considérant le premier incident survenu et le fait que General Motors dispense une formation approfondie sur la Corvette C8 et la façon de l’entretenir (y compris comment bien l’installer sur le pont élévateur). Une erreur est toujours une possibilité, peu importe l’endroit.

Le schéma que vous pouvez voir sur photo est celui qui est montré aux techniciens lors des formations sur la C8. Il indique les points à partir desquels il faut hisser le modèle, ainsi que les zones où les employés ne doivent pas tenter de soulever le modèle.

Chose certaine, avec au moins deux incidents du genre survenus à ce jour, il y a des propriétaires de C8 qui vont commencer à être nerveux en se rendant à l’atelier.