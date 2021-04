Un kit chinois ajoute la nouvelle grille de BMW à votre vieux modèle

La nouvelle grille mise de l’avant par BMW avec ses M3 et M4 a grandement fait jaser, c’est le moins que l’on puisse dire. On ne lancera pas un autre débat sur cette approche controversée ; vous aimez ou vous n’aimez pas, point final.

Ça ne change rien au comportement du véhicule.

Cependant, si vous appréciez la nouvelle allure proposée par BMW, vous pouvez vous tourner vers elle sans avoir à acquérir un nouveau modèle. En effet, en Chine, une entreprise propose un ensemble de carrosserie qui peut être installé sur une vieille Série 5. Ce dernier lui donne le look d’une M3 2021.

Fabriqués en plastique ABS et mis en vente sur le site Taobao, ces pare-chocs sont destinés à la Série 5 E60 ; l’un inspiré de la nouvelle M3 et l’autre de l’actuelle M2 Competition. C’est pour le moins particulier. On vous laisse juger de la beauté esthétique.

Ce genre d’approche n’est pas nouvelle, cependant. Au fil de l’histoire, on a toujours vu des compagnies offrir des ensembles de carrosserie pour ceux qui souhaitaient posséder un style dernier cri, mais qui n’en avait pas nécessairement les moyens. On se souviendra de tous les kits Ferrari ou Lamborghini qui ont déjà été populaires pour transformer des modèles, disons plus bas de gamme.

Reste maintenant à savoir si certains de ces ensembles vont faire le saut jusqu’ici. Il ne faudrait pas s’en étonner, car parfois, l’objectif avec ce genre d’ajout est aussi et surtout de faire jaser.

Et dans ces cas, ça ne pourrait faire autrement.