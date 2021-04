Chevrolet continue de vendre des Sonic et des Impala

Chevrolet a vendu beaucoup de modèles Impala et Sonic depuis le 1er janvier. Ça pourrait paraître simple et banal comme nouvelle, mais ce l’est moins lorsqu’on se rappelle que ces deux véhicules ne sont plus produits depuis… mars et octobre 2020, respectivement.

C’est ce qu’on a appris avec la publication des résultats des ventes du premier trimestre de General Motors. Et, bien sûr, même si les deux modèles mentionnés ne sont plus produits, ils apparaissent dans les statistiques lorsque des exemplaires sont vendus. Ce n’est pas inhabituel en ce sens où quelques versions peuvent traîner ici et là. Cependant, les chiffres ont quelque peu surpris.

Ainsi, au cours des trois premiers mois de cette année, Chevrolet a vendu 462 Impala. Quant à la Chevrolet Sonic, c’est encore mieux alors que 1065 modèles ont été réclamés. Toutefois, parce que sa production s’est arrêtée plus tard, il est normal qu’elle soit plus nombreuse dans les cours des concessionnaires.

Et ce ne serait pas terminé, car des modèles seraient toujours disponibles à gauche et à droite. Les exemples du genre sont légion à travers l’industrie. Par exemple, l’année dernière, Dodge a vendu sept berlines Dart. La production de ce modèle a pris fin en septembre… 2016. Les ventes de la voiture compacte ont diminué d’une année sur l’autre au fur et à mesure que les acheteurs écoulaient les stocks des concessionnaires Dodge. Même la Viper, dont l’assemblage a cessé en août 2017, a vu cinq exemplaires être livrés en 2020.

