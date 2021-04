Plus de détails sur le Chevrolet Silverado électrique

C’était un secret de polichinelle et c’est maintenant confirmé ; Chevrolet va nous offrir une version tout électrique de sa camionnette pleine grandeur Silverado. Avec deux Hummer électriques dans le collimateur, ainsi qu’une version électrique de la camionnette Sierra à venir chez GMC, on savait bien que Chevrolet aurait aussi sa variante.

Aujourd’hui, la compagnie a donné plus de détails à son propos.

Ainsi, on sait désormais que le modèle sera construit à la même usine où seront produits les Hummer électriques, soit la Factory Zero, au Michigan. On sait également qu’il va offrir une autonomie jouant autour de 600 kilomètres et qu’il va bien sûr profiter de la pile Ultium mise au point par General Motors.

Aucune surprise jusque-là, mais des confirmations intéressantes.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Chevrolet a aussi mentionné que son Silverado EV sera proposé pour les parcs et qu’une version pensée uniquement pour le travail sera au menu. L’arrivée de la version électrique ne changera pas la gamme pourvue de moteurs à essence pour l’instant. Même qu’on aura droit à une mise à jour du modèle pour 2022. On se souviendra que Chevrolet avait procédé au lancement de la génération actuelle du Silverado en septembre 2018.

Comme pour le Hummer, on peut s’attendre à ce que le Silverado électrique soit proposé avec différents groupes motopropulseurs, soit à un, deux ou trois moteurs. Quant au bloc-batterie, la capacité pourrait atteindre les 200 kWh.

Chevrolet n’a pas encore fixé de date pour le lancement de la production, mais on peut s’attendre à ce que ce soit autour de 2023 ou 2024, compte tenu des débuts prévus des modèles Hummer à ce moment-là. GM a déclaré qu’elle proposerait 30 nouveaux véhicules électriques d’ici 2025, et que les deux tiers seraient offerts en Amérique du Nord.