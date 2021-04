Toyota présente à son tour sa 86

Subaru ayant déjà levé le voile sur sa sportive BRZ, un modèle développé conjointement avec Toyota, ce n’était qu’une question de temps avec que le géant japonais présente à son tour sa version, la 86. Pandémie oblige, le tout s’est fait en ligne.

Évidemment, sans surprise, on découvre un modèle très similaire esthétiquement, mais tout de même, à l’avant, nous n’aurons pas de difficultés à reconnaître l’un ou l’autre. Si les phares sont les mêmes, la grille est différente et les crochets que l’on peut observer de chaque côté sont plus tranchés chez Toyota, comme ils le sont avec les autres produits de la marque.

Vue de côté ou de l’arrière, la 86 2022 est pratiquement identique à la BRZ. Grosso modo, le design des jantes, ainsi que les logos, différencient les modèles.

À l’intérieur, le conducteur retrouve essentiellement le même environnement d’un modèle à l’autre. Avec la 86, un volant à trois branches l’attend, tout comme un tableau de bord numérique, tandis que la console centrale abrite un écran tactile ainsi qu’une poignée de cadrans et de boutons.

Là où Toyota souhaitait se démarquer, c’était avec le comportement. En fait, la compagnie dit avoir réglé le châssis afin que sa représentante offre une sensation de conduite différente de celle de Subaru. Elle a décrit la relation entre les équipes qui ont développé chaque voiture comme une rivalité amicale. Il faudra bien sûr prendre le volant des deux pour en avoir le cœur net, mais disons qu’on a solidement piqué notre curiosité.

La puissance de la 86 provient d’un moteur 4-cylindres à plat de 2,4 litres, un bloc provenant de l’écurie Subaru et conçu pour développer 232 chevaux et 184 livres-pieds de couple. Il s’agit encore une fois d’un moteur atmosphérique. Il envoie sa puissance aux roues arrière via le travail d’une transmission manuelle ou automatique à six vitesses. La voiture ne pèse qu’environ 2800 livres, ce qui fait que le rapport poids/puissance demeure intéressant. Selon Toyota, il faut 6,3 secondes pour atteindre 100 km/h ; c’était 7,4 secondes avec le modèle qui vient d’être remplacé.

Nous aurons bien sûr plus d’informations lorsque la 86 s’apprêtera à débarquer sur nos routes, quelque part en 2022. Elle doit faire ses débuts cet automne, au Japon.