Top 30 des modèles attendus en 2021-2022 (et 2023) : les VUS et camionnettes

Auto123 sort sa boule en cristal et présente les 30 modèles les plus notables qui vont débarquer chez nous en 2020-2021, et même en 2023. Aujourd’hui, les utilitaires et les camionnettes !

Nous en sommes désormais au troisième volet de cette boule de cristal automobile. Après les voitures et les électriques, nous voici rendus au segment des utilitaires. Inutile de le rappeler, la catégorie des VUS et autres multisegments est en demande de nos jours. Et puisque la propulsion électrique s’étend de plus en plus à l’industrie automobile, il faut s’attendre à un mélange électro-utilitaire d’ici quelques saisons. Allons jeter un coup d’œil à ce qui nous attend de ce côté.

Alfa Romeo Tonale

Le nouveau groupe Stellantis émergeant de la fusion de FCA et de PSA se veut favorable à la survie de la marque italienne. En effet, contrairement à la stratégie de FCA au préalable, il semble qu’on veuille donner un réel second souffle à Alfa Romeo. Et ce second souffle passe par l’ajout d’un multisegment plus compact que le Stelvio, quelque chose qui ressemble au concept Tonale de 2019.

Ce dernier devrait en principe devenir le premier véhicule hybride rechargeable de la division italienne. Gageons que ce petit utilitaire sera bénéfique pour Alfa Romeo.

Maserati Grecale

Du côté du trident italien aussi on songe à seconder l’actuel Levante. Et ce nouveau VUS sport de taille plus compacte a déjà un nom : Grecale. L’ennui, c’est que le nouveau joueur destiné à faire la vie dure aux Porsche Macan et BMW X3/X4 de ce monde risque de venir jouer dans les platebandes de l’Alfa Romeo Stelvio doté d’une taille similaire.

En fait, il ne serait pas surprenant que les deux VUS italiens partagent des composantes. À suivre très bientôt.

Ferrari Purosangue

S’il y a un véhicule utilitaire hyper sport qu’il faut surveiller, c’est bien le tout premier véhicule du genre imaginé par Ferrari. Jusqu’ici, le Purosangue a été aperçu sous la forme d’un prototype Maserati maquillé, mais il n’en est rien. Le VUS de Ferrari sera typiquement… Ferrari!

Il faut également s’attendre à voir une forme d’hybridation du groupe motopropulseur, le constructeur au cheval cabré qui a déjà cette technologie installée à bord de ses sportives du moment.

Il faudra probablement attendre jusqu’à l’année-modèle 2023 pour le Purosangue.

Mitsubishi Outlander PHEV

Lors de la présentation du tout nouveau Mitsubishi Outlander 2022 – celui qui est équipé du même moteur 4-cylindres que le Nissan Rogue –, les stratèges de la marque aux trois diamants ont confirmé qu’il y aurait un deuxième opus à la livrée PHEV. Pour l’instant, Mitsubishi Canada prépare l’arrivée d’une version bonifiée de l’actuelle Outlander PHEV. Pour le futur utilitaire hybride rechargeable, l’autonomie en mode électrique sera supérieure, c’est certain!

Si Mitsubishi parle d’un dévoilement mondial au cours de 2022, on peut s’attendre à une arrivée en sol canadien pour l’année-modèle 2023 au plus tôt!

Hyundai Santa Cruz

Ça fait une éternité qu’on en parle de celui-là. La camionnette de loisir du constructeur coréen devrait reposer sur un châssis monocoque et répondre aux besoins des gens actifs, un peu comme le fait le Honda Ridgeline depuis plus d’une décennie. En revanche, le pickup Hyundai aura droit au design le plus récent, et non celui du concept dévoilé en 2015.

Des prototypes maquillés sont déjà à l’œuvre sur les routes nord-américaines, et le fabricant vient de nous mettre quelques officielles, quoique sombres.

Ford Maverick

Une autre camionnette de petite taille s’en vient chez nous d’ici un an tout au plus. En effet, Ford a déjà entrepris la production du Maverick, un pickup de taille compacte destiné à un public qui n’a pas besoin du gabarit d’un Ford Ranger ou du plus gros F-150.

Ce nouveau modèle partagera vraisemblablement sa plateforme avec les Ford Escape et Ford Bronco Sport. Les mécaniques de ces deux utilitaires seront donc boulonnées sous le capot de cet utilitaire muni d’une boîte de chargement. Comme ses cousins utilitaires, le Maverick sera un véhicule monocoque, contrairement au Ranger et à la Série F.

Kia EV6

Le constructeur coréen compte déjà sur deux modèles purement électriques au sein de son alignement, mais avec la plateforme globale du groupe Hyundai, l’offensive électrique va s’étendre à une gamme de véhicules propulsés par l’énergie renouvelable. Le Kia EV6 est le premier de la marque, le multisegment qui adopte un design relativement nouveau pour le constructeur.

On ne connaît pas encore tous les détails techniques entourant ce tout premier « EV » de Kia, mais il ne serait pas surprenant qu’il hérite du même groupe motopropulseur que l’Ioniq 5, également basé sur cette plateforme baptisée E-GMP (pour Electric-Global Modular Platform).

Infiniti EV

Dévoilé en 2019, le concept QX Inspiration montre ce à quoi il faut s’attendre de la part d’un premier multisegment compact et électrique de la division luxueuse. Avec l’arrivée imminente du Nissan Ariya dans l’alignement du constructeur nippon, le géant de l’automobile a ce qu’il faut pour injecter une dose d’électrification et de performance à Infiniti.

Volvo XC90

En service depuis 2015 sous cette forme, le plus imposant utilitaire de la marque suédoise aura bientôt droit à une refonte complète et tout indique que celle-ci se fera sous le signe de l’hybridation.

Le Volvo XC90 est déjà disponible avec une mécanique hybride rechargeable, mais pour la suite des choses, l’électrification pure et l’électrification partielle risquent d’être les deux seules saveurs encore livrables au menu de la marque.

Jeep Grand Cherokee PHEV

Plus tôt cette année, Jeep a dévoilé les détails sur son tout premier Jeep Grand Cherokee L, le VUS qui va désormais représenter la marque dans la catégorie des multisegments à trois rangées de sièges. Lors de cette présentation, les stratèges de la marque ont confirmé qu’une livrée hybride rechargeable du Jeep Grand Cherokee régulier était en route pour notre marché.

D’ailleurs, le groupe motopropulseur du prototype Jeep Grand Wagoneer pourrait effectivement être ce que le constructeur a prévu pour le Grand Cherokee. Soyez assurés que ce moteur 4-cylindres électrifié ne sera pas la seule option pour le légendaire 4x4.